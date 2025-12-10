La Dirección de Bromatología y Zoonosis de la Municipalidad de Saladillo realizó un control de foco luego de confirmarse un caso positivo de hantavirus en Saladillo en un trabajador rural. Además, el operativo incluyó la colocación de cebo raticida en espacios abiertos y cerrados, siguiendo los protocolos establecidos para reducir la presencia de roedores silvestres.

Por otra parte, la información fue publicada por La Mañana de 25 de Mayo, medio que detalló la intervención en el predio.

Qué es el hantavirus y cómo se transmite

El hantavirus es una enfermedad viral transmitida por roedores silvestres, en especial el ratón colilargo. La infección ocurre cuando una persona tiene contacto con orina, saliva o heces de animales infectados.

Además, las tareas rurales, el manejo de forrajes y la permanencia en espacios cerrados donde pudieron circular roedores aumentan el riesgo de exposición. Por eso, las autoridades recuerdan la importancia de aplicar medidas de prevención tanto en viviendas como en zonas de trabajo.

En consecuencia, también se recomienda reforzar la limpieza, ventilar galpones y mantener los predios ordenados para disminuir posibles focos.

Medidas para prevenir el hantavirus

Mantener los espacios limpios y sin basura acumulada.

Además, evitar la acumulación de materiales donde puedan anidar roedores.

Guardar los alimentos en envases herméticos.

Así mismo, sellar aberturas y grietas en viviendas o galpones.

Finalmente, usar protección al limpiar lugares cerrados con signos de roedores.

La Dirección de Bromatología y Zoonosis entrega cebo raticida de manera gratuita a la comunidad. En consecuencia, quienes tengan dudas pueden acercarse a la oficina ubicada en Ruta 205 y acceso Cicaré, o llamar al 2344-431350 para recibir orientación.