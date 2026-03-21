Huertas agroecológicas en casa: el Municipio entrega semillas y acompaña a las familias que se inscriban
El Municipio de Olavarría tiene abierta la inscripción para el Plan de Entrega de Semillas, una iniciativa que promueve el desarrollo de huertas domiciliarias, la soberanía alimentaria y prácticas amigables con el ambiente.
Las personas interesadas pueden anotarse a través de un formulario online hasta el 27 de marzo.
Una vez cerrada la inscripción, se realizará un relevamiento y se convocará a los anotados para participar de jornadas de capacitación, donde además recibirán su kit de semillas e instructivos. Los cupos están limitados por la disponibilidad de kits.
Desde la Dirección de Desarrollo Agropecuario explicaron que el programa apunta a acompañar a familias, instituciones educativas y organizaciones de la sociedad civil en la producción de huertas agroecológicas como práctica autosustentable, contribuyendo a una mejor nutrición de las familias y las infancias. Una vez relevadas las inscripciones, las futuras huertas serán geoposicionadas y contarán con seguimiento técnico desde el inicio de la plantación.
Las jornadas continuarán en distintos puntos del Partido. Para consultas, los interesados pueden escribir a [email protected]