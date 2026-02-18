Impacto del paro nacional de este jueves en Olavarría

El paro nacional de 24 horas convocado por la CGT y la CTA para este jueves 19 de febrero tendrá repercusión en distintos rubros de la ciudad. La medida de fuerza se realiza en el marco del tratamiento de la reforma laboral en la Cámara de Diputados de la Nación.

Desde la conducción nacional de la CGT ratificaron la jornada de protesta sin movilización. Jorge Sola, integrante del triunvirato de la central obrera, afirmó que el país se paralizará y señaló que la postura gremial no es en contra de una reforma, sino de la pérdida de derechos. Entre los argumentos del sector se mencionan la caída del empleo formal, el cierre de pymes y la situación de los trabajadores de aplicaciones y monotributistas ante el proyecto del Ejecutivo.

En Olavarría, el sector educativo registrará actividad nula en los establecimientos. Los gremios UDO, SUTEBA y UDOCBA confirmaron su adhesión, al igual que el personal auxiliar representado por ATE.

Por otro lado, organizaciones y vecinos agrupados en la Asamblea de Necesidad y Urgencia de Olavarría convocaron a un paro activo y a concentrarse a las 18 horas en el Paseo Jesús Mendía. Esta convocatoria coincide con la impulsada por el Plenario del Sindicalismo Combativo, movimientos piqueteros independientes y organizaciones de jubilados.

Desde el Partido Obrero (Frente de Izquierda) señalaron que la ley representa una confiscación contra la clase trabajadora. Entre los puntos que cuestionan se encuentran el fraccionamiento de vacaciones, el banco de horas que limita el pago de horas extras, la jornada de 12 horas, la reducción de indemnizaciones, la limitación del derecho a huelga en sectores clave y la vigencia de convenios por empresa. También denunciaron que la negociación preserva el cobro de cuotas solidarias y aportes sindicales a cambio de derechos laborales.

En cuanto a otros gremios locales, el sector bancario realizará un paro sin concurrencia a los lugares de trabajo. En el ámbito municipal se evalúa el alcance de la medida, mientras que desde AOMA indicaron que adhieren al paro sin realizar bloqueos. Por su parte, los sindicatos de la CTA se manifestarán a las 18 horas frente a la sede de ANSES.

Coopelectric informa

La cooperativa comunicó que el jueves 19 de febrero la sede administrativa, las delegaciones y las oficinas técnicas permanecerán cerradas sin atención al público. La medida responde a la adhesión de los gremios que nuclean al personal al paro general convocado por la CGT.

Las guardias operativas se mantendrán en servicio. Para reclamos de energía eléctrica y obras sanitarias, los usuarios pueden comunicarse las 24 horas vía WhatsApp al 2284-230707 o por mensaje de texto al 15-680000.

Para reclamos técnicos de energía eléctrica también están habilitados los números 412305/306, y para obras sanitarias los teléfonos 411222/212.