Operativo de bloqueo antirrábico en el centro de Olavarría

La Dirección de Veterinaria de la Municipalidad de Olavarría realizará el próximo jueves 19 de febrero un operativo de bloqueo tras la detección de un murciélago con rabia.

Las tareas se desarrollarán de 8:30 a 12 horas en el sector delimitado por las calles Hornos, Moreno, San Martín y Alsina.

Personal del área recorrerá el sector casa por casa para aplicar la vacuna antirrábica a perros y gatos. La vacunación es obligatoria para todos los animales de la zona, incluso si tienen la dosis vigente.

Se solicita a los vecinos colaborar acercando a sus mascotas a la puerta del domicilio. Los perros deben tener collar y correa, mientras que los gatos deben ser trasladados en bolsos, transportadoras o envueltos en mantas.

Ante el hallazgo de un murciélago, se recomienda no tocarlo y dar aviso inmediato a Bromatología o Defensa Civil para que personal especializado retire el ejemplar y lo envíe a analizar.