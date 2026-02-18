Parapentista murio en La Madrid tras una caida de altura

Por otro lado, alrededor de las 17:00 horas, un hombre de 57 años oriundo de Bahía Blanca perdió la vida mientras realizaba actividad de parapentismo en el predio del Aeroclub local.

Según testimonios de los presentes, el hombre atravesó una turbulencia, perdió el control del equipo y cayó desde una altura considerable. Fue trasladado en ambulancia al hospital, donde ingresó sin signos vitales producto de las lesiones sufridas.

En el sector trabajaron peritos de la Policía Científica y personal del CPR local. La causa fue caratulada como averiguación causal de muerte, con intervención de la Ayudantía Fiscal local dependiente de la UFI N° 7 a cargo del doctor Urlezaga.