Una mujer muere tras un vuelco en Ruta 51

Este martes alrededor de las 10:30 horas se produjo un siniestro vial en el kilómetro 544 de la ruta provincial 51. Un automóvil Fiat Siena despistó y volcó, lo cual fue alertado por un conductor en la rotonda de Laprida y La Madrid.

En el vehículo circulaban tres personas oriundas de Rosario, provincia de Santa Fe: un hombre de 52 años, una mujer de 52 años y una niña de 10 años. Los tres ocupantes fueron trasladados al hospital local por una ambulancia.

La mujer mayor de edad ingresó con lesiones graves y fracturas múltiples en las costillas. Fue intervenida quirúrgicamente y asistida con respirador mecánico. Durante la tarde, desde el centro de salud se informó su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas.

En el lugar del hecho trabajó personal del Destacamento de Policía de Seguridad Vial y peritos de la Policía Científica. El vehículo fue secuestrado para peritajes. Se instruyen actuaciones judiciales caratuladas como averiguación causal de muerte y lesiones culposas, con intervención de la Ayudantía Fiscal de General La Madrid.