La campaña contra la Tucura incluirá 105.000 hectáreas.

La Comisión de Lucha contra las Plagas de Olavarría avanza con la organización y el seguimiento de la campaña 2025/2026 de control de tucura, una tarea clave para el sector agropecuario del Partido.

Según se informó oficialmente, la planificación de este año presentó particularidades debido a las abundantes lluvias registradas en la región, que dificultaron el acceso a los campos y limitaron la realización de monitoreos de desoves.

En ese marco, mientras que en campañas anteriores se relevaban habitualmente alrededor de 150 puntos, en esta oportunidad fue posible monitorear cerca de 70 sitios, como consecuencia de las condiciones climáticas.

Durante las tareas técnicas, además, se resolvió modificar el producto a aplicar, luego de detectarse signos de acostumbramiento a la cipermetrina en algunos sectores del Partido.

A partir del diagnóstico realizado, se definieron cinco polígonos de tratamiento para la campaña 2025/2026, que abarcan unas 105.000 hectáreas. En ese esquema se contemplan áreas de aplicación y zonas restringidas, como apiarios, escuelas, localidades, montes y cursos de agua.

Finalmente, si las condiciones climáticas lo permiten, se prevé que los trabajos de fumigación comiencen este viernes 26 de diciembre.