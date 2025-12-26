Un camión con gas butano volcó en la RN N° 226

Fuente y foto: El Diario de Tandil

En la mañana de este viernes, en la intersección de la Ruta Nacional 226 y la Ruta Provincial 74, un camión que trasladaba gas butano volcó mientras intentaba completar una maniobra de giro en la rotonda que une ambas arterias, informaron fuentes oficiales citadas por el Diario de Tandil.

El vehículo de gran porte, un Iveco Cursor con dominio NOZ 759, perteneciente a la firma Dolores Gas y operado por la empresa de logística Transporte Cerrudo, terminó recostado sobre uno de sus laterales en la banquina de la ruta, lo que generó alarma entre conductores y la inmediata activación de un operativo de emergencia.

El conductor, un hombre de 37 años oriundo de Bahía Blanca, pudo salir de la cabina por sus propios medios y fue asistido en el lugar por personal sanitario. No presentó lesiones y se encontraba en buen estado de salud general, según constataron los equipos de respuesta.

En el sitio trabajaron de manera intensiva efectivos de la Policía Vial, integrantes del Cuartel Central de Bomberos y personal del área de seguridad vial del peaje, quienes orientaron las tareas iniciales hacia la integridad del cargamento de gas butano. Tras una inspección técnica detallada, los especialistas confirmaron que el tanque cisterna no sufrió roturas ni fisuras, descartando riesgos de fuga o explosión.

No obstante, durante el vuelco se rompió el depósito de combustible propio del camión, lo que provocó un derrame de gasoil sobre el asfalto. Ante la posibilidad de que el combustible entrara en contacto con fuentes de calor o chispas, los bomberos llevaron a cabo tareas de contención y limpieza de la cinta asfáltica con materiales absorbentes para mitigar cualquier riesgo adicional.

El tránsito en la intersección de ambas rutas se vio afectado con reducciones de calzada y desvíos intermitentes, mientras se realizaron las operaciones de remoción del vehículo y limpieza de la zona. Las autoridades viales y la Municipalidad de Tandil aprovecharon la ocasión para recordar a los automovilistas la importancia de extremar las precauciones al circular por ese sector, especialmente en horas de alta circulación.

El hecho es investigado para determinar las circunstancias exactas que provocaron el vuelco, aunque por el momento no se han divulgado hipótesis oficiales sobre las causas del siniestro.