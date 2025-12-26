“Olavarría pierde casi 5 mil millones de pesos por la falta de obra pública nacional”

El Concejo Deliberante de Olavarría aprobó por mayoría el Presupuesto Municipal 2026, con el acompañamiento del bloque Unión por la Patria y el voto negativo de todos los bloques opositores. La iniciativa fue impulsada por el Departamento Ejecutivo y debatida en una sesión atravesada por fuertes cuestionamientos políticos.

El concejal Federico Luis Aguilera fue uno de los ediles oficialistas que defendió el presupuesto y además quien detalló que el mismo asciende a 138,2 mil millones de pesos y fue elaborado en un contexto marcado por la recesión económica, la caída de la actividad productiva y la disminución de los ingresos municipales, tanto propios como coparticipables.

En diálogo con el programa Levantate, por Radio Sapiens (FM 102.7), Aguilera sostuvo que uno de los impactos más significativos sobre las cuentas locales es la paralización de la obra pública nacional. En ese sentido, remarcó que el impuesto a la piedra —uno de los principales recursos propios del Municipio— sufrió “una pérdida de más del 23%”.

“Los olavarrienses están perdiendo, por esta decisión de no tener obra pública a nivel nacional, casi 5 mil millones de pesos que podrían destinarse a ingresos y obras o a beneficio de los vecinos de Olavarría”, afirmó el edil.

Coparticipación e inflación

Aguilera también refutó los argumentos de la oposición vinculados a la coparticipación provincial y la inflación. Explicó que los fondos coparticipables se reciben de manera mensual y que, durante gran parte del año, crecieron por debajo del índice inflacionario.

“Una vez que perdés esos recursos durante esos meses, no se recuperan. Aunque en diciembre haya una mejora en términos de inflación, no significa que ingresó más dinero, sino que se perdió durante todos los meses anteriores”, detalló en Radio Sapiens.

Obra pública sin aportes nacionales

En materia de infraestructura, el concejal subrayó que el Presupuesto 2026 no contempla aportes del Estado nacional para obras de vivienda, educación, cloacas o pavimento. Aun así, el Municipio prevé avanzar con trabajos financiados con fondos propios y provinciales.

Entre las obras en ejecución se destacan la pavimentación del barrio Pickelado, trabajos en Loma Negra y la finalización de la avenida La Rioja. Además, se proyectan nuevas intervenciones como gas y cordón cuneta en Villa Aurora, ampliación de redes de agua y electricidad en barrios de Sierras Bayas y Villa Arrieta, mejoras en Hinojo y distintas obras en establecimientos educativos.

El presupuesto educativo prevé una inversión superior a los 2.500 millones de pesos para refacciones y obras en escuelas del distrito, entre ellas las Escuelas Técnicas N°1 y N°2, la Escuela N°17, la N°8 y la Secundaria N°16.

También se incluyen obras barriales como cordón cuneta en Isaura, asfaltado intertrabado en Lourdes y proyectos productivos, como la construcción de playas de camiones. En ese marco, Aguilera anunció la próxima inauguración de la playa de camiones de Sierras Bayas y la proyección de una nueva en el parque industrial ZALO.

Salud y desarrollo social

Respecto al destino del gasto, Aguilera indicó que cerca del 40% del presupuesto se destina a las áreas de Salud y Seguridad. En el área sanitaria, explicó que se continuará con el plan trienal de modernización y renovación de aparatología del Hospital Municipal.

“Cuando iniciamos la gestión nos encontramos con un déficit muy grande, con equipos de más de 15 o 20 años de antigüedad que estaban al límite de su funcionamiento”, señaló.

En Desarrollo de la Comunidad, destacó el incremento de los recursos para asistencia social y precisó que las ayudas alimentarias aumentaron un 300% en comparación con 2023. Además, se proyecta una segunda etapa del Centro Recreativo y Deportivo Diego Armando Maradona, en el ex Matadero Municipal.

Finalmente, Aguilera afirmó que no le sorprendió el rechazo opositor al Presupuesto 2026 y lo enmarcó en una estrategia política sostenida. “Creo que entre ellos se compiten a ver quién es más opositor”, expresó, y recordó que también fueron rechazadas la rendición de cuentas y otras iniciativas del Ejecutivo sin que, según sostuvo, se plantearan objeciones técnicas o legales de peso.