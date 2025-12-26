Jueza de Olavarría dictó el sobreseimiento de exjefes policiales investigados por robo agravado perpetrado en Bolívar

Con información del diario La Mañana

La jueza del Juzgado de Garantías Nº 1 de Olavarría, Fabiana San Román, dictó el sobreseimiento del exjefe de la DDI Luján, comisario mayor José Ariel Vallejos, y del comisario Martín Gonzalo Rodríguez, quienes se encontraban imputados en una causa por robo agravado vinculada a un hecho ocurrido en la ciudad de Bolívar.

En el fallo, la magistrada hizo lugar a los planteos de las defensas y resolvió el sobreseimiento de ambos imputados en la causa caratulada “Cruz, Diego Gastón y otros s/ robo agravado por su comisión en poblado y en banda, robo agravado por comisión con efracción y robo agravado (campestre)”, que se tramitó ante la Fiscalía Nº 15 de Bolívar.

Según se desprende de la resolución judicial, San Román concluyó que no existían elementos probatorios suficientes para sostener la acusación ni para avanzar hacia una instancia de juicio, motivo por el cual dispuso el cierre definitivo de la causa respecto de Vallejos y Rodríguez.

Vallejos había sido detenido en julio de 2024, cuando se desempeñaba como jefe de la División Delitos Especiales de Investigaciones, luego de haber estado al frente de la DDI Luján durante el año 2023. En ese marco, había sido señalado como presunto integrante de una organización delictiva conformada por policías y exmiembros de fuerzas de seguridad.

La investigación tuvo origen en un asalto ocurrido el 10 de abril de 2024 en un domicilio rural de Bolívar. En ese hecho, la víctima fue maniatada y golpeada por cinco personas que actuaron vestidas con uniformes de la Policía Federal. De acuerdo al expediente, los autores buscaban dinero y documentación, aunque finalmente sustrajeron papeles vinculados a propiedades inmobiliarias.

El caso tomó relevancia pública e institucional por la presunta participación de Martín Ramos, yerno del exministro de Planificación Federal Julio De Vido, quien fue señalado como nexo entre los autores del robo y altos mandos de la Policía Bonaerense. A raíz de esas sospechas, tanto Vallejos como el entonces subjefe de la fuerza, comisario general Héctor Cisneros, habían sido desafectados de sus cargos.

En el marco de la causa se realizaron allanamientos en los domicilios de Vallejos, de Rodríguez —quien se desempeñaba como secretario personal de Cisneros— y de Ramos. Además, fueron detenidos otros imputados, entre ellos Paula Karina Fernández, señalada como presunta cabecilla de la banda; Carlos Francisco Rossi, vinculado a la ex SIDE y al Ejército; y César Manuel Almirón, gendarme retirado y titular de una empresa de seguridad.

Con el sobreseimiento dictado por la jueza San Román, José Ariel Vallejos y Martín Gonzalo Rodríguez quedaron desligados de toda imputación penal en la causa.