Pehuajó: más de 56 toneladas de materiales reciclados por el municipio y una cooperativa

La Municipalidad de Pehuajó comunicó un nuevo logro en materia de gestión ambiental. Según detalló el diario local Noticias, se comercializaron en el distrito 56.441 kilos de materiales reciclados, entre los que se incluyeron vidrio, chatarra, metales, plástico y cartón.

El ejemplo de Pehuajó

La iniciativa fue llevada adelante de manera articulada por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Productivo y los trabajadores de la Cooperativa Recipehua, quienes cumplen un rol central en el proceso de recolección, clasificación y tratamiento de los residuos.

Asimismo, se destacó el rol que cumplen los vecinos y vecinas en este proceso a través del correcto separado de residuos en origen, clave para concretar el reciclado.