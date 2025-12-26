Roque Pérez prepara la 12ª edición de La Noche de los Almacenes

Roque Pérez volverá a convertirse en epicentro de una de las fiestas rurales más importantes de la provincia de Buenos Aires. El sábado 3 de enero de 2026 se realizará la 12ª edición de La Noche de los Almacenes, un evento que ya es un clásico del verano bonaerense y que convoca a miles de visitantes cada año.

La propuesta nació con el objetivo de revalorizar los antiguos almacenes de campo y pulperías, espacios históricos que fueron durante décadas puntos de encuentro para gauchos, viajeros y pobladores rurales. Hoy, esos mismos lugares abren sus puertas para compartir historia, gastronomía y tradiciones bajo el cielo estrellado de la pampa.

Roque Pérez es el distrito con mayor cantidad de almacenes y restaurantes rurales en funcionamiento del país. Distribuidos entre el casco urbano, el pueblo Carlos Beguerie y los parajes La Paz, La Paz Chica, Forastieri y La Gloria, los locales conforman un circuito cultural y gastronómico único en la provincia.

Durante la jornada, cada almacén ofrece un menú especial con platos típicos como empanadas, picadas, cazuelas, pastas caseras, cordero y lechón, además de cerveza artesanal y opciones para vegetarianos y celíacos. La propuesta se completa con música en vivo, payadores, guitarreadas y espectáculos que se extienden hasta la madrugada.

Uno de los puntos destacados es el paraje La Paz, donde se conserva una de las pulperías más antiguas del país, inaugurada en 1832 y autorizada por Juan Manuel de Rosas. Junto a otros almacenes históricos, mantiene viva la memoria de los inmigrantes italianos y españoles que forjaron la identidad rural de la región.

La fiesta tiene además un fuerte impacto comunitario, ya que cada almacén trabaja en conjunto con instituciones locales como escuelas, clubes y asociaciones. Para facilitar la participación, se dispondrá de transporte gratuito desde el centro de Roque Pérez hacia los distintos puntos del circuito.

Ubicada a 242 kilómetros de Olavarría, La Noche de los Almacenes se consolidó como una de las celebraciones populares más importantes de la provincia. La edición 2026 promete, una vez más, unir pasado y presente en una noche de tradición, música y sabores bien criollos.