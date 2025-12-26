Wesner confirmó que «en breve» comenzará a funcionar la Playa de Camiones de Sierras Bayas

Este viernes el intendente municipal Maximiliano Wesner destacó los avances que muestra la obra de la playa de camiones de Sierras Bayas.

Ph: Archivo.

La playa está siendo construida en el acceso a la localidad serrana.

«En breve comenzará a funcionar», dijo Wesner.

Maximiliano Wesner destacó que esta obra es «una respuesta a una demanda histórica para reordenar el tránsito de la localidad» y anunció, «vamos a comenzar a construir otra playa de estacionamiento en inmediaciones de la Zona de Actividades Logísticas de Olavarría.»