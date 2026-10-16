María Cristina de Carli y Fermín Lázaro dieron el sí tras 50 años de convivencia

Sin dudas es la mejor noticia de la semana. En la mañana de este viernes, la sede del Registro Civil ubicada sobre la calle Junín, en el complejo Casa de la provincia de Buenos Aires, fue escenario de un momento profundamente emotivo y repleto de amor, cuando María Cristina de Carli y Fermín Lázaro formalizaron su unión.

La pareja, integrada por dos vecinos de 80 años de edad, decidió dar este paso tan especial luego de recorrer juntos medio siglo de vida. Fueron 50 años de convivencia, de proyectos compartidos, de acompañarse en cada etapa y de construir una historia cotidiana sólida, que este viernes tuvo su coronación más esperada.

La ceremonia civil estuvo a cargo de Yesica Lorena Suhurt, quien guio el acto en el que los contrayentes expresaron el «sí, quiero» en un clima de calidez y emoción contenida. En un marco de absoluta felicidad y acompañados por el afecto incondicional de sus seres queridos, María Cristina y Fermín sellaron de manera formal cinco décadas de amor ininterrumpido.