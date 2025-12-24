Navidad 2025: Celebraciones en Parroquia San Cayetano y sus capillas
Programa de Navidad 2025 – Parroquia San Cayetano y capillas
MIÉRCOLES 24
- Por la mañana confesiones
- 18 hs misa de Nochebuena en capilla San Antonio
- 20 hs misa de Nochebuena en San Cayetano
JUEVES 25
- 9 hs misa de Navidad en Sagrado Corazón
- 10.30 misa de Navidad en San Cayetano
- 19.30 misa de Navidad en Ceferino
SÁBADO 27
- 18 hs misa en capilla Perpetuo Socorro
- 19.30 misa en capilla Ceferino. Cierre de la misión, bautismos, festejo
DOMINGO 28 – Clausura del Jubileo de la Esperanza
- 9 hs misa en Sagrado Corazón
- 10.30 hs misa en San Cayetano