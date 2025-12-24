Navidad 2025: Celebraciones en Parroquia San Cayetano y sus capillas

Programa de Navidad 2025Parroquia San Cayetano y capillas

MIÉRCOLES 24

  • Por la mañana confesiones
  • 18 hs misa de Nochebuena en capilla San Antonio
  • 20 hs misa de Nochebuena en San Cayetano

JUEVES 25

  • 9 hs misa de Navidad en Sagrado Corazón
  • 10.30 misa de Navidad en San Cayetano
  • 19.30 misa de Navidad en Ceferino

SÁBADO 27

  • 18 hs misa en capilla Perpetuo Socorro
  • 19.30 misa en capilla Ceferino. Cierre de la misión, bautismos, festejo

DOMINGO 28 – Clausura del Jubileo de la Esperanza

  • 9 hs misa en Sagrado Corazón
  • 10.30 hs misa en San Cayetano
