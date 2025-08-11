Olavarría tendrá su Festival del Libro en el mes de octubre

Ciudad
Por En Linea Noticias 0

El Municipio junto con el Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires ya se encuentran trabajando en lo que será el Festival y la Feria del Libro de Olavarría.

Si bien no existen anuncios oficiales, En Línea Noticias pudo confirmar a través de voceros Subsecretaría de Industrias creativas e Innovación cultural del Instituto Cultural bonaerense que está nueva edición del Festival y Feria tendrá lugar en el mes de octubre.

Este evento cultural -de gran interés para la comunidad- ofrece múltiples y diversas propuestas, como presentaciones, charlas, talleres, espacios lúdicos-recreativos y exposiciones.

Entre sus propuestas se encuentra la presentación de escritores locales, regionales y nacionales que ven en esta actividad la posibilidad de dar a conocer sus obras.

En Olavarría, este año se desarrollará 29º Feria Libros en Olavarría y el 4º Festival del Libro.

Podría interesarte Más del autor
Deja una respuesta

Su dirección de correo electrónico no será publicada.

error: Content is protected !!