Récord de casos de coqueluche en todo el país: Detectaron un caso sospechoso en Colonia Hinojo

La publicación del Boletín Epidemiológico Nacional Nº789 marcó un nuevo récord de casos de coqueluche, también conocida como tos convulsa, en toda la Argentina. Según el documento oficial se registraron 1055 casos confirmados y otros 6481 bajo sospecha, marcando un nuevo pico histórico en nuestro país.

En este sentido el Municipio informó que se detectó un caso sospechoso de esta enfermedad en la localidad de Colonia Hinojo.

Si bien no se brindaron más precisiones se informó que este miércoles 7 de enero se llevará a cabo en dicha localidad un dispositivo de bloqueo epidemiológico.

Dicho operativo se realizará a partir de las 9:30 horas, de manera coordinada entre la Dirección de Epidemiología e Inmunizaciones y el Centro de Inmunizaciones Banco de Leche.

Comprenderá el sector delimitado por las avenidas Unión de Los Pueblos y Libertad, y las calles San Martín y Scharle.

Se tratará de un dispositivo puerta a puerta, en el que se lleva a cabo el control de síntomas de las personas, como así también de esquemas de vacunación. En ese sentido, en caso de constatar la falta de alguna dosis, se realizará la aplicación en ese momento. El personal estará debidamente identificado.

Por último, se renueva el pedido a la comunidad de regularizar esquemas y, a la par, cumplir con los calendarios de vacunación de sus hijos/as.

Los últimos años en Argentina

Los últimos años marcaron constantes picos de casos confirmados en la Argentina. De acuerdo con el registro que va entre los años 2019 y 2025, el primer año de esta cuenta ya había alcanzado un máximo, cuando ningún año anterior había superado el número de casos anuales. Si bien hubo un descenso marcado en 2020, en 2021 la estadística comenzó a subir nuevamente y de forma sostenida hasta 2023.

Los registros de 2024 habían sido favorables por la caída de casos respecto al récord anterior, pero el reciente 2025 volvió a traer un nuevo incremento que alcanzó una tasa de notificación de 13,65 casos por cada 100.000 habitantes. La mayoría de los afectados por la tos convulsa se concentraron en Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), provincia de Buenos Aires, Córdoba, Tierra del Fuego, Salta, Mendoza, Santa Fe, Entre Ríos y Tucumán.

De esta forma, si bien 22 de las 24 jurisdicciones nacionales reportaron casos, estos aparecieron en gran cantidad en la región Centro del país. Sin embargo, fue Tierra del Fuego la que mayor incidencia tuvo debido a un brote en Ushuaia y Río Grande con 67,72 casos por cada 100.000 habitantes. Esa relación fue 21,1 mayor que en CABA, el segundo lugar de mayor cantidad de casos respecto a su cantidad de habitantes.

El grupo etario más atacado por la coqueluche fue el de 0 a 5 años, sobre todo en los menores de un año que representaron el 34,3% de los casos confirmados. Del mismo modo los nueve fallecimientos por esta enfermedad respiratoria durante el 2025 en la Argentina también se concentraron en los más pequeños: seis muertes entre los menores de 6 meses, un deceso entre los 6 y los 11 meses y otros dos entre los 12 y los 23 meses.