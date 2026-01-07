Ricardo Alberto Flores «Richi» (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 6 de enero de 2026 a los 51 años de edad. Su esposa Andrea Bilbao; sus hijos Lourdes y Pilar Flores; su hijo político Tomas; su mamá Mirta Solle; sus hermanos Fabricio Flores, Victor Lagrenade y demás familiares participan su fallecimiento.

Era vecino del barrio Tiro Federal, nacido en Olavarría y se desempeñaba como jubilado del Servicio Penitenciario.

Sus restos son velados en España 2942, departamento «E», en el horario de 8:00 a 16:00 horas. Se realizará un responso en la Capilla Ardiente y posteriormente sus restos serán inhumados en el Crematorio Pinos de Paz en día y hora a confirmar. El servicio se encuentra adherido a STMO.