Se colocaron seis nuevas «garitas» para pasajeros de transporte público

El Municipio informa que en las últimas horas se iniciaron las obras de recambio e instalación de nuevos refugios para espera de pasajeros y pasajeras del transporte público, trabajos que son coordinados desde la Dirección de Desarrollos y Proyectos de la Secretaría de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos. Se trata, en esta primera etapa, de 6 nuevas “garitas”, que ya han comenzado a colocarse en puntos estratégicos del casco urbano de la ciudad de la ciudad de Olavarría.

De acuerdo con lo que se detalló desde dicha área, cada uno de los refugios fueron confeccionados con una estructura tubular metálica, con techo de chapa y cerramiento de chapa perforada en el sector posterior. Incluso, algunos llevan incorporado cesto de basura. Tienen un tamaño de 3.2 metros de largo, 1.25 de ancho y 2.6 metros de altura.

La adquisición e instalación de los mismos se realiza mediante un concurso de precios del que participaron numerosas firmas locales, con una inversión cercana a los 20 millones de pesos.

La ubicación de los mismos, vale destacar, se lleva adelante en un trabajo articulado con la subsecretaría de Protección Ciudadana. Fue así que determinó que sean instalados en los siguientes puntos:

_ Alsina y San Martín. (Ya instalado)

_ Escuela Técnica N° 2 (Ex Industrial)

_ Centro Educativo y Recreativo Municipal Diego Armando Maradona

_ Avenida Luciano Fortabat y Fundadores del Colegio Nacional (Calle 173)

_ La Rioja y Las Heras, donde se colocarán dos refugios.