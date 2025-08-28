Se desarrollará un conversatorio sobre “Jóvenes, Escuela Secundaria y participación”

“Jóvenes, Escuela Secundaria y participación”, será el tema de debate del próximo encuentro del ciclo de conversatorio que coordina el Departamento de Educación de la Facultad de Ciencias Sociales.

El mismo se desarrollará el jueves 28 de agosto desde las 18 horas en el Centro Cultural Universitario, San Martín 1955.

El objetivo del ciclo de conversatorios, cuya primera charla se llevó adelante en junio pasado, es poner en diálogo tópicos, preguntas y discusiones actuales que conectan a la escuela secundaria con quienes la viven día a día. Se busca incentivar la construcción colectiva de conocimientos que retroalimenten las propuestas de formación docente.

En esta oportunidad, el debate girará en torno a la problematización del rol de la escuela secundaria en relación a la participación política juvenil, para lo que se propondrá analizar la complejidad de la participación y los elementos que incluye, y cómo se vincula con ciertas propuestas y búsquedas escolares.

Al concebir la participación política como espacio de toma de decisiones tendientes a instalar acuerdos, espacios comunes de acción que repercutan en alguna dimensión de transformación social, los/as jóvenes construyen tramas de participación de lo más diversas. Algunas en línea con propuestas escolares y otras en tensión con ellas.

El conversatorio está dirigido a estudiantes de FACSO, instituciones de formación docente de Olavarría y público general interesado en la temática.

En el primer encuentro se abordaron las subjetividades de los/as jóvenes en la Escuela Secundaria a partir del análisis de la serie Adolescencia.