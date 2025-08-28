“Milei destruye la ciencia y la tecnología sin importarle el futuro de nuestro país”

La ciudad de Mercedes fue el punto de encuentro de dos actividades que reflejan la política del Ministerio de Desarrollo Agrario de impulsar la innovación, el agregado de valor y la diversificación productiva en el interior provincial.

Por la mañana, Javier Rodríguez abrió la Jornada Técnica de Innovación en el Cultivo de Batata, realizada en la Estación Experimental Mercedes, un espacio de investigación y extensión en fruticultura y horticultura que en los últimos años incorporó una biofábrica de micropropagación vegetal. Allí se producen plantas de batata y alcaucil libres de enfermedades, con ensayos ya iniciados para otras especies.

La jornada reunió a productores, técnicos, estudiantes y profesionales para intercambiar experiencias en biotecnología aplicada, manejo de cultivos y nuevas variedades, con la meta de entregar entre 40.000 y 50.000 plantines de batata para la campaña 2025/2026.

“La batata da grandes oportunidades para el agregado de valor y la generación de empleo. En nuestras chacras experimentales potenciamos la calidad productiva, para generar más y mejores alimentos bonaerenses”, expresó Javier Rodríguez.

Y añadió: “Cuando hablamos de rinde, de productividad de un cultivo, muchas veces la afectación en términos históricos tiene que ver con cuáles son las condiciones en las que se producen, cuáles son las variedades que se llevan adelante y que brindan o no brindan determinados rendimientos y, por lo tanto, determinados resultados económicos. Por eso, para nosotros es clave que cuando hablamos de impulsar un determinado cultivo, lo que está atrás de todo eso es la ciencia y la tecnología”.

En el marco del encuentro, el ministro fue contundente: “Milei destruye la ciencia y la tecnología sin importarle el futuro de la provincia de Buenos Aires ni del país. Sin embargo, en nuestra provincia seguimos invirtiendo en ciencia y tecnología para el agro”.

Durante los últimos cuatro años, el Ministerio de Desarrollo Agrario realizó una fuerte inversión para poner de pie el sistema de Chacras Experimentales, crear nuevas, fortalecer sus líneas de trabajo y el vínculo con los productores de cada región. En 2021 inauguró la primera biofábrica en la Chacra de Mercedes y actualmente se encuentra en obra la biofábrica de Miramar.

Se trata de la construcción del Laboratorio de Multiplicación Vegetal (LMV), en el marco del Programa Provincial de Mejoramiento Genético Vegetal del MDA. Esta biofábrica permitirá disponer de una biotecnología de producción masiva de plantas mediante cultivo in vitro, logrando multiplicar con calidad controlada plantas a gran escala en plazos cortos y en espacios reducidos.

“Con estas biofábricas logramos llevar a los productores las mejores variedades y garantizar calidad sanitaria. Eso significa más productividad, más desarrollo local y más oportunidades de empleo en cada región”, explicó Javier Rodríguez.

El ministro estuvo acompañado por el director provincial de Innovación Productiva y Extensión, Emiliano Cucciuffo, y el director provincial de Agricultura, Mariano Pinedo, junto a autoridades del INTA y la Universidad Nacional de Luján (UNLu). Por su parte, la responsable de la chacra, Atlin Gollo, destacó la importancia del trabajo conjunto con universidades, escuelas agrarias y cooperadoras.

Javier Rodríguez subrayó además: “Estos encuentros vienen justamente a generar una articulación que es fundamental. En los lugares donde hay conocimiento científico-tecnológico de los distintos niveles, que tienen vinculación con los técnicos, con los profesionales, con los productores, ahí está la clave. Nosotros concebimos las chacras experimentales como una unidad estratégica para pensar el desarrollo agrario, diría yo, el desarrollo agroalimentario que tanto potencial tiene en nuestro país”.

Producción de vinos como patrimonio cultural

Por la tarde, el ministro recorrió la Bodega Nueva Corinema, un proyecto de enoturismo y cultura que recuperó el predio de la histórica fábrica de ladrillos Corinema en Altamira, declarada de Interés Patrimonial. Allí se desarrolla un viñedo experimental y se proyecta la producción de vino propio, combinando historia con innovación.

“Potenciar el enoturismo puede generar grandes oportunidades para el desarrollo territorial”, destacó Javier Rodríguez. Y agregó: “El exponencial crecimiento de los vinos bonaerenses, además de la recuperación de sitios patrimoniales de gran valor simbólico y cultural, demuestran que la innovación y el arraigo van de la mano”.

Finalmente, adelantó que la próxima actividad se realizará en la Chacra Experimental de Gorina: “El encuentro de mañana en Gorina, que va a ser prácticamente todo el día, tiene ese objetivo: mostrar ya no solo un cultivo, sino de manera generalizada todo lo que tiene que ver con tecnologías apropiadas y, fundamentalmente, con esta mirada de un desarrollo agrario, de la ruralidad, donde haya más productores y podamos consolidar ese entramado productivo de pequeños y medianos productores”.