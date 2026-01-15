Se encuentra próxima a terminar una obra que mejorará la presión de agua en varios barrios

Se encuentra próxima a finalizar la primera etapa de la obra destinada a mejorar el abastecimiento del servicio de agua en el sector noroeste del casco urbano de Olavarría. Los trabajos incluyen la instalación de una cañería de impulsión y se llevan adelante con fondos provenientes del Fondo de Obras de Infraestructura, con el objetivo de incrementar la presión del servicio, especialmente durante los períodos estivales.

Durante la jornada de este miércoles, las tareas se desarrollaron sobre avenida Alberdi, en el tramo comprendido entre avenida Avellaneda y Giovanelli. En ese sector concluirá esta primera etapa de la obra, que se inició en la intersección de Alberdi y avenida Del Valle y abarcó un total de 1.200 metros, con la colocación de cañería de PVC de alta impulsión.

El plan de trabajos contempla una segunda etapa que se ejecutará a lo largo del corriente año. Esa instancia permitirá extender la conexión por avenida Alberdi, desde avenida Avellaneda hasta Del Maestro. En ese punto está proyectada la construcción de nuevos pozos de extracción de agua que, una vez vinculados a la cañería de impulsión, posibilitarán optimizar el servicio y mejorar la presión en barrios como Pickelado, Alberdi, Dorrego, Pueblo Nuevo y Acupo III.

La obra se lleva adelante a partir de un estudio hidrogeológico previo, que permitió identificar y analizar posibles sectores para la ejecución de nuevos pozos. Definidas esas ubicaciones, se planteó la necesidad de construir la cañería sobre avenida Alberdi y su posterior conexión con la red existente, como parte de una estrategia integral para fortalecer el sistema de abastecimiento de agua.