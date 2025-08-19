Se viene un nuevo CoNverSo: Obesidad / Habla el médico que realizó más de 3000 cirugías bariátricas en Olavarría

Jorge Ariel Moscardi es médico cirujano y en su carrera ha realizado más de 3000 cirugías bariátricas. Fundador y director del Centro Médico Chacabuco, Jorge Ariel Moscardi, junto con todo su equipo, son referencia indiscutida a la hora de hablar de las cirugías que permiten tratar la obesidad.

Este miércoles 20 de agosto se estrena un nuevo episodio de CoNverSo el ciclo de entrevistas que produce En Línea Noticas y conduce Fabricio Lucio.

Jorge Ariel Moscardi reveló, «el 60% de la población argentinas sufre obesidad o sobrepeso».

Durante más de una hora de charla, Jorge Arriel Moscardi derribará el mito de «los gorditos felices» y además hablará del impacto que tiene la obesidad en la salud mental de las personas.

La charla, además, nos permitirá conocer a un médico con las ideas claras que se desempeña como docente de la Facultad de Ciencias de la Salud.

