Tu Barrio Recicla: cronograma de diciembre en los barrios Sarmiento, Trabajadores y AOMA

El Municipio de Olavarría informó la continuidad del programa “Tu Barrio Recicla”, una iniciativa de la Coordinación de Ambiente junto a las promotoras ambientales de la Cooperativa Viento en Contra. El objetivo es promover la separación en origen y la correcta disposición de materiales reciclables en los barrios que aún no cuentan con recolección diferenciada del Programa GIRO. Además, busca acompañar a las familias en la gestión diaria de sus residuos mediante el programa Tu Barrio Recicla.

Este miércoles, la jornada se realizará en el barrio Sarmiento, de 9 a 12 horas, en Junín y Sáenz Peña. En caso de mal clima, la actividad se trasladará al jueves 11. De esta manera, se garantiza la continuidad del cronograma.

Próximas fechas del programa

El cronograma continuará con otras dos jornadas en distintos sectores de la ciudad. Por lo tanto, se informó lo siguiente:

Miércoles 17 de diciembre, de 9 a 12 horas: barrio Trabajadores, en Juan Montesano y Juan XXIII. Si llueve, la actividad será el jueves 18.

Martes 23 de diciembre, de 9 a 12 horas: barrio AOMA, en la plaza donde funciona el Punto Verde. Si el clima no acompaña, la jornada se reprogramará para enero.

Qué residuos se reciben

En cada punto, las promotoras ambientales recibirán materiales reciclables como papel, cartón, botellas plásticas y de vidrio, tetrabrik, latas y envases de aluminio y conserva. Asimismo, se recuerda que deben estar limpios y secos.

Luego, los residuos serán trasladados por el camión de GIRO hacia la Planta de Clasificación, donde se realiza su tratamiento y recuperación.

Trabajo territorial e información a la comunidad

En los días previos, las promotoras ambientales recorrieron el barrio Sarmiento para informar a las familias sobre la jornada e invitarlas a participar. En este sentido, el trabajo territorial continuará durante los próximos días en los barrios Lourdes, Trabajadores, la zona de la Escuela 6 y el barrio AOMA.

Por otra parte, el equipo acompañará a las familias en la correcta separación de residuos reciclables y en la identificación de materiales recuperables.

La propuesta está abierta a todas las personas interesadas, independientemente del barrio en el que residan. De este modo, se amplía el alcance de la iniciativa y se fomenta la participación comunitaria.

Contacto

Quienes deseen más información pueden comunicarse por correo electrónico a [email protected] o llamar al 422135.

Finalmente, recordaron que la participación es voluntaria y contribuye al fortalecimiento del sistema local de reciclaje.