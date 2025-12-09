Se viene un miércoles más de barrio por barrio
Este miércoles 10 de diciembre se realizará una nueva jornada del programa Barrio por Barrio, la iniciativa territorial que acerca trámites, servicios y gestiones a distintos puntos de la ciudad. En esta oportunidad, el dispositivo llegará a los barrios Independencia, Ituzaingó, Provincia, Los Reseros, La Candela y Costero Sur.
El punto de encuentro será el CAPS Nº 7, ubicado en avenida Pueyrredón y Ayacucho, desde las 9:30 horas. Allí se desplegarán stands de atención de diferentes áreas municipales para facilitar gestiones sin necesidad de trasladarse al centro.
Servicios y trámites disponibles
Durante la jornada, vecinos y vecinas podrán acceder a:
- SUBE y validación de identidad en Mi Argentina
- Asesoramiento médico y puesto de vacunación
- Vacunación antirrábica para caninos y felinos
- Quirófano Móvil
- Inscripción a programas Más Vida y PAAC (personas con celiaquía)
- Inscripción a Maternales, Centros de Día, Envión y Callejeadas
- Atención de Defensa del Consumidor, Relaciones Vecinales, Casa de Tierras, Desarrollo Social, Mujeres, Géneros y Diversidades y Empleo
Trabajo territorial puerta a puerta
De manera paralela, equipos del programa realizarán el tradicional recorrido puerta a puerta. Durante la visita se dialogará con residentes para conocer inquietudes, necesidades y solicitudes que luego serán derivadas a las áreas correspondientes.
Asimismo, se brindará información útil y vías de contacto para facilitar futuros trámites.
Limpieza, mantenimiento y servicios en simultáneo
En la zona también se llevarán adelante tareas de limpieza, mantenimiento de calles y acondicionamiento de espacios públicos. Estos trabajos se desarrollarán junto a personal de empresas prestadoras como Coopelectric y Transportes Malvinas, con el objetivo de ofrecer una respuesta integral en el territorio.
Participación de todas las áreas
La jornada contará con la presencia del Intendente, funcionarios del gabinete y equipos de áreas como Salud, Educación, Protección Ciudadana, Obras Públicas, Desarrollo de la Comunidad, Defensa al Consumidor y Asuntos Legales.
Por este motivo, la invitación está abierta a residentes de los barrios mencionados y a vecinos de sectores cercanos que quieran realizar consultas o gestiones.