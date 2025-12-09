Este miércoles 10 de diciembre se realizará una nueva jornada del programa Barrio por Barrio, la iniciativa territorial que acerca trámites, servicios y gestiones a distintos puntos de la ciudad. En esta oportunidad, el dispositivo llegará a los barrios Independencia, Ituzaingó, Provincia, Los Reseros, La Candela y Costero Sur.

El punto de encuentro será el CAPS Nº 7, ubicado en avenida Pueyrredón y Ayacucho, desde las 9:30 horas. Allí se desplegarán stands de atención de diferentes áreas municipales para facilitar gestiones sin necesidad de trasladarse al centro.

Servicios y trámites disponibles

Durante la jornada, vecinos y vecinas podrán acceder a:

SUBE y validación de identidad en Mi Argentina

Asesoramiento médico y puesto de vacunación

Vacunación antirrábica para caninos y felinos

Quirófano Móvil

Inscripción a programas Más Vida y PAAC (personas con celiaquía)

Inscripción a Maternales, Centros de Día, Envión y Callejeadas

Atención de Defensa del Consumidor, Relaciones Vecinales, Casa de Tierras, Desarrollo Social, Mujeres, Géneros y Diversidades y Empleo

Trabajo territorial puerta a puerta

De manera paralela, equipos del programa realizarán el tradicional recorrido puerta a puerta. Durante la visita se dialogará con residentes para conocer inquietudes, necesidades y solicitudes que luego serán derivadas a las áreas correspondientes.

Asimismo, se brindará información útil y vías de contacto para facilitar futuros trámites.

Limpieza, mantenimiento y servicios en simultáneo

En la zona también se llevarán adelante tareas de limpieza, mantenimiento de calles y acondicionamiento de espacios públicos. Estos trabajos se desarrollarán junto a personal de empresas prestadoras como Coopelectric y Transportes Malvinas, con el objetivo de ofrecer una respuesta integral en el territorio.

Participación de todas las áreas

La jornada contará con la presencia del Intendente, funcionarios del gabinete y equipos de áreas como Salud, Educación, Protección Ciudadana, Obras Públicas, Desarrollo de la Comunidad, Defensa al Consumidor y Asuntos Legales.

Por este motivo, la invitación está abierta a residentes de los barrios mencionados y a vecinos de sectores cercanos que quieran realizar consultas o gestiones.