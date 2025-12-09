Más de 400 estudiantes realizaron prácticas profesionalizantes en Olavarría

Más de 400 estudiantes de 6º y 7º año de escuelas secundarias, centros de formación profesional y carreras terciarias realizaron experiencias de aproximación al mundo del trabajo y prácticas profesionalizantes, gracias a la articulación entre la Dirección General de Cultura y Educación, la Municipalidad de Olavarría y empresas de la ciudad y la región.

El Municipio como principal oferente de espacios

El Municipio de Olavarría se constituyó en el mayor oferente de espacios y oportunidades para que los estudiantes pudieran realizar prácticas laborales, debido a la diversidad de áreas y dependencias a cargo del gobierno local. Entre ellas se destacan las áreas administrativas, de salud, desarrollo social y culturales.

A esto se sumaron espacios de instituciones educativas de gestión pública y privada dependientes del gobierno de la Provincia de Buenos Aires y de la Unicen, así como más de treinta empresas del sector privado de distintos sectores industriales.

Empresas participantes por sector

Sector minero: Plantas L’Amalí y Loma Negra; Cementos Avellaneda; Minerar; y las canteras Piatti, Argentinas, Cerro Redondo, CyE y Galasur.

Sector metalmecánico: Electrotécnica Block; Ferrosur; IMPO; Scania; Central Valley; Gargaglione; Desarrolladora IMZA SA; e Imeda Ingeniería SA, entre otras.

Importancia de la articulación educativa y laboral

La articulación entre el sector público, privado y educativo representa un compromiso con el desarrollo de políticas para la formación de jóvenes, combinando educación, inclusión y experiencia laboral. Estas prácticas ofrecen oportunidades reales a los adolescentes y jóvenes del distrito.

Experiencia de los estudiantes

Rocío Oronoz, estudiante de 6º año, 5ta orientación Lenguas Extranjeras de la Escuela Secundaria N°6, realizó sus prácticas en el Centro Cultural “San José” y la calificó como una “súper experiencia, ya que me permitió conocer los alcances de las tareas que se realizan en el centro y compartir con los trabajadores los detalles de las diferentes tareas. En particular estaba asignada al cuidado de las obras que se exponen en los distintos espacios culturales y asesoramiento a los visitantes de las muestras”.

Objetivos de las prácticas

Las prácticas incluyen actividades y propuestas formativas que permiten el aprendizaje de conocimientos y habilidades para favorecer la inserción de los estudiantes al mundo del trabajo. La planificación contempla la participación en ambientes de trabajo y el contacto con actores del sector socio productivo local.

El objetivo principal es conectar a los jóvenes con oportunidades laborales, ayudarlos a proyectar su futuro y tomar decisiones informadas sobre su camino post-secundario, a partir de cuatro ejes: orientación vocacional, vinculación con el mundo laboral, continuidad de estudios y desarrollo local.