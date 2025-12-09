Censo Industrial 2024: más del 60% de las empresas de Olavarría son micro y pequeñas

El Censo Industrial 2024 relevó 68 empresas de los parques industriales de Olavarría y mostró que la mayoría son micro y pequeñas. El estudio ofrece información clave para planificar políticas que fortalezcan el sector productivo local.

El intendente Maximiliano Wesner encabezó en la mañana de este martes la presentación de los resultados del Censo Industrial Olavarría 2024, que permite contar con información sistemática y actualizada sobre el entramado productivo local, y se traduce en una herramienta de diagnóstico y acción conjunta para la implementación de políticas orientadas al sector.

Cabe destacar que dicho relevamiento fue promovido y desarrollado por la Municipalidad de Olavarría, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y la Dirección de Planificación Estratégica, la Facultad de Ingeniería de la UNICEN a través de su Secretaría de Extensión, Vinculación y Transferencia (SEVyT), y su Centro de Desarrollo Emprendedor e Innovación (CDEI) a través del Observatorio para el Desarrollo Empresarial y Tecnológico (ODETEC), en articulación con la Unión Industrial de Olavarría y la Asociación de Propietarios del Parque Industrial de Olavarría.

La presentación –que tuvo lugar en la Sala de Reuniones del Palacio San Martín- contó con la participación del presidente de la Unión Industrial de Olavarría Jorge Sobarzo, la decana y vice decana de la Facultad de Ingeniería María Peralta y Silvina Gobbi, el secretario de Extensión, Vinculación y Transferencia Joaquín Domato, el Director del CDEI, Esteban Seibel, el Director del dpto. de Ingeniería Industrial, el secretario de Desarrollo Económico y Productivo de la Municipalidad José Pablo Di Uono, el subsecretario de Empresas e Inversiones Bernardo Baldino, la directora de Planificación Estratégica Carolina Planes y demás referentes académicos y empresariales.

Wesner destacó en primer lugar “para nosotros es fundamental esta articulación que hemos logrado entre lo institucional, académico y empresarial. Este relevamiento surge de la necesidad de contar con información actualizada de lo que son emprendedores y empresarios que llevan adelante la parte productiva de nuestro rico entramado olavarriense”.

Respecto a la continuidad del trabajo que se seguirá realizando, señaló que “es importante tener la mayor información de las cadenas sectoriales, que nos atraviesen la ciudad, tener un perfil bien acabado de la ciudad, es el insumo necesario para poder mostrar y para poder vender a Olavarría”.

Antes de la presentación de los datos arrojados por el Censo Industrial 2024, Wesner agradeció “el enorme acompañamiento, para poder trabajar codo a codo y poder tener esta herramienta que es más que importante, no teníamos esa información, no contábamos con datos actualizados en la Secretaría de Desarrollo Económico, y me parece crucial para seguir pensando nuestro entramado productivo en función de lo que se viene y en la planificación de la ciudad”.

Por su parte la Ing. María Peralta (decana de la FIO) y Jorge Sobarzo (presidente de la UIO) valoraron la importancia de trabajar en conjunto para contar con un diagnóstico actual y pensar acciones estratégicas en común.

Desde el equipo de trabajo, constituido por el Municipio y la Facultad de Ingeniería, se agregó que dicho estudio surge con el objetivo de institucionalizar la generación y el análisis de información orientada al desarrollo productivo, promover el diseño de políticas públicas basadas en evidencia y consolidar vínculos de cooperación entre los sectores público, privado y académico.

El último Censo Industrial local fue realizado entre los años 2011-2012, en tanto en el año 2022-2023 se llevó a cabo la Encuesta al Comercio Minorista y el Censo Minero en 2023, como antecedentes inmediatos en Olavarría.

En ese sentido, la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo indicó que el relevamiento abarcó a los Parques Industriales I y II, Sector V, Zona de Actividades Logísticas de Olavarría (ZALO), Parques de Granos y el Sector Industrial Planificados “Los Fresnos”, logrando una participación del casi 70 por ciento de las empresas que los integran. Teniendo una acabada y detallada información de lo que son estos espacios industriales.

El Censo Industrial 2024, en lo que respecta a los Sectores Productivos, resulta un insumo clave para comprender la realidad de las empresas, identificar restricciones y oportunidades, y construir acuerdos de mediano y largo plazo para fortalecer el tejido productivo. En ese marco se relevaron ejes analíticos clave: caracterización general de las empresas, desempeño económico-productivo, relaciones con el entorno, innovación, expectativas futuras, gestión digital y sustentabilidad.

En ese marco, se detalló que se relevaron 68 empresas, que representan aproximadamente el 70% de las radicadas en parques. De ese espectro, más del 60% son micro y pequeñas empresas.

El movimiento diario, entre empleados y proveedores, es cercano a las 2000 personas.

Además, se constató que el 55,9% de las empresas tienen una planta de menos de 10 trabajadores, mientras que construcción y metalmecánica son los sectores más representativos.

A partir de estos resultados, se formularon recomendaciones estratégicas orientadas a mejorar la competitividad sistémica del entramado productivo y promover un modelo de desarrollo local sustentado en la inteligencia productiva, la colaboración interinstitucional y la innovación inclusiva.