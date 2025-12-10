Huanguelen: Un hombre asesinó a su hijo de 4 años y luego se quitó la vida

La comunidad de Huanguelen amaneció conmocionada por un grave hecho ocurrido durante la madrugada de este martes. Un hombre de 48 años mató a su hijo de cuatro años y posteriormente se suicidó, en un episodio que tuvo lugar dentro del camión que conducía.

El hecho se registró cerca de las 0:40 en el acceso a la localidad, a unos 150 metros de la intersección con la Ruta Provincial 60. Allí se encontraba detenido el rodado, un Mercedes Benz 2035, patente HJW 113, en cuyo interior fueron halladas las víctimas.

Según informó La Brújula 24, la secuencia se inició cuando el hombre, identificado como Gustavo Suárez, llamó a su ex pareja, Daiana García (35), para comunicarle que estaba con su hijo Francisco en ese lugar y que tomaría la drástica decisión de asesinarlo y quitarse la vida. García, sargento de la Policía que en ese momento se encontraba fuera de servicio, pidió asistencia urgente a sus compañeros, pero el móvil que acudió al sitio no logró evitar el hecho.

Cuando la policía llegó, encontró al hombre muerto por un disparo en la cabeza, con una pistola Bersa calibre 22 en su mano. El niño también presentaba una herida de arma de fuego en el cráneo. Aunque fue hallado con signos vitales, falleció durante el traslado al hospital.

La causa quedó a cargo de la UFIJ Nº 5 del Departamento Judicial Bahía Blanca, conducida por el fiscal Jorge Viego, y fue caratulada como homicidio agravado por el vínculo seguido de suicidio.

De acuerdo con lo publicado por La Brújula 24 había dejado un mensaje en WhatsApp anticipando su decisión.