Un detalle que llama la atención: un sanatorio de Tandil se promociona en colectivos urbanos de Olavarría

Una imagen comenzó a llamar la atención de los usuarios del transporte público de Olavarría. En la parte trasera de una unidad de Tu Bus puede verse una publicidad institucional del Sanatorio Tandil, que promociona sus servicios de alta complejidad e invita a conocer sus instalaciones.

La campaña, que se encuentra instalada en un espacio publicitario habilitado, no tiene nada de irregular. Sin embargo, su presencia resulta, al menos, llamativa por el lugar elegido para difundirla.

Olavarría cuenta con una importante infraestructura sanitaria, encabezada por el Hospital Municipal «Dr. Héctor M. Cura», además de clínicas privadas, centros de diagnóstico y un amplio plantel de profesionales que incluso reciben pacientes de distintas localidades de la región.

En ese contexto, la decisión de un centro asistencial de Tandil de invertir en publicidad dentro del transporte urbano local no pasa inadvertida y abre una lectura sobre la creciente competencia entre prestadores de salud por atraer pacientes.

La pieza publicitaria destaca las intervenciones de alta complejidad y la tecnología disponible en el sanatorio tandilense, además de exhibir su dirección, sitio web y canales de contacto.

Más allá de tratarse de una acción comercial legítima, la presencia de un sanatorio de otra ciudad promocionando sus servicios en colectivos que recorren diariamente las calles de Olavarría constituye una curiosidad que no dejó de despertar comentarios entre los vecinos.