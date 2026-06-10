Vecino de Monte Pelloni denuncia que camiones atmosféricos arrojan materia fecal en la vía pública

Un vecino de la zona de Bella Vista y Monte Peloni denunció públicamente el vuelco ilegal de residuos cloacales y la creación de un basural a cielo abierto en las inmediaciones de la bajada de la Calera Milesi y la ruta 226. Según su testimonio, la situación ya fue expuesta ante las autoridades policiales sin obtener respuestas hasta el momento.

De acuerdo con el relato del fisonomista, un camión atmosférico concurre habitualmente al lugar para descargar materia fecal en un sector bajo del terreno. Posteriormente, el conductor realiza el enjuague del tanque mientras circula en dirección a la ruta, lo que genera un reguero de papeles higiénicos y desechos sobre el camino.

El denunciante señaló que los vuelcos se producen en una calle cerrada de poco tránsito, utilizada principalmente en época de cosecha. Asimismo, detalló que el vehículo traslada residuos extraídos de los pozos sépticos de la zona de Bella Vista.

A la par de la contaminación cloacal, el vecino indicó que en las cercanías de la Escuela N° 20, doblando hacia la izquierda en dirección a Monte Peloni, se consolidó un basurero clandestino a cielo abierto. En ese punto se acumulan neumáticos viejos, colchones, cueros de oveja, restos de bicicletas y nylon negro utilizado en la actividad agrícola. También se constató el descarte de restos de poda provenientes de la limpieza de un monte cercano.

La problemática fue informada por el afectado hace aproximadamente seis o siete meses mediante la presentación de fotografías del camión ante las dos comisarías con jurisdicción en la zona. Ante la continuidad de las descargas, solicitaron la intervención de la Dirección de Bromatología o del área municipal correspondiente para verificar la contaminación y aplicar las sanciones pertinentes.