Claudio Peralta dijo que el FDT «hostigó» a su hermana en una recorrida en Villa Floresta

Claudio Peralta, principal sospechoso de la venta ilegal de terrenos en Olavarría, acusó este sábado a al Frente de Todos de haber «hostigado» a su hermana en una recorrida que militantes realizaron por el barrio Villa Floresta.

Peralta habló con En Línea Noticias y aseguró que su hermana terminó descompensada luego de la situación que vivió con tres militantes, dos jóvenes y «una mujer mayor».

Si bien Peralta no pudo identificar a los militantes aseguró, «que estaban haciendo campaña para Maxi Wesner».

«Mi hermana vive ahí en Villa Floresta y se le presenta gente del Frente de Todos Dos pibes y una mujer un poquito más grande. Estaban haciendo campaña para el Frente de Todos. Yo entiendo el contexto de campaña, obviamente, lo entiendo más que nadie. Pero se presentaron usando la causa terrenos y mi nombre y el de Mariano Ciancio. Pero usando mi nombre que es lo que me importa aclarar», dijo Peralta.

Peralta dijo que en el encuentro con su hermana, los militantes sin saber quien era, comenzaron a preguntarle sobre él.

«Mi hermana tiene problemas de salud, sufre de diabetes y terminó descompuesta obviamente e inyectándose insulina, estaba sola con la bebe», relató.

Dijo que los militantes de Maximiliano Wesner y el Frente de Todos, «la empezaron a interrogar sobre Claudio Peralta».

El imputado en la causa dijo que su hermana se identificó y los militantes no cesaron y la siguieron «hostigando», dijo.

En referencia a la militante que acompañaba a los jóvenes dijo, «la mujer más grande la hostigó todo el tiempo diciendo que tu hermano es un delincuente».

En su diálogo con En Línea dijo, «quiero pedirles públicamente que no molesten a mi familia, que no me molesten a mi, porque yo no molesté a nadie».

Peralta manifestó estar esperando lo que determine la Justicia sobre el tema.

«Yo no molesto a nadie», reiteró y adelantó que denunciará a los militantes del Frente de Todos que según él «hostigaron» a su hermana.