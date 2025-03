Las tormentas y la lluvia dejaron una semana de preocupación en Olavarría. El arroyo, el gran protagonista. Cómo actuó el Ejecutivo. Qué hicieron sectores opositores. Además, el 8M y la apertura de sesiones de Kicillof.

Volver a las Fuentes por Alexis Grierson – Josefina Bargas

La política de la naturaleza

El tiempo impuso sus condiciones y marcó la cancha en los últimos días en la ciudad. Fueron dos semanas seguidas de tormentas y casi todos los días con lluvia. El saldo es que, casi la mitad del agua que cae en promedio en un año en Olavarría, cayó en tres días. Las zonas urbanas y las rurales se vieron afectadas con distintos problemas.



El panorama fue recrudeciendo hasta que el Ejecutivo decidió convocar al Comité de Emergencia. Para el jueves había 150 familias asistidas, el Municipio desplegaba personal para mejorar calles y canales y también para los relevamientos domiciliarios. Carlos Pellegrini, Villa Aurora, SCAC, Provincias Argentinas y distintas zonas del arroyo Tapalqué eran los puntos alcanzados.



Para el viernes se sumaron La Araña, barrio CECO, Evita. Zonas ya afectadas por las lluvias o con canales que, de desbordar, iban a afectar a amplios sectores. Las consecuencias ya se sentían y las alertas del SMN subían de nivel y de frecuencia.



Claro que viendo el panorama de Bahía Blanca y el sur de la provincia, lo del resto fue muy poco. No obstante, se sintió. El martes y el miércoles fueron con lluvia. De hecho, el miércoles entre las 13 y las 14 se registró una tormenta que dejó calles anegadas y escuelas afectadas. Ese día comenzaron a informarse las mediciones en el arroyo Tapalqué: las lluvias eran una preocupación en la región.



La situación de algunas escuelas dejó una imagen de preocupación. Es cierto que lo que afectó principalmente fueron problemas con los desagües, pero como en el resto de la ciudad, el agua acumulada escurrió rápido. “Tuvimos inconvenientes en su gran mayoría por desagües pluviales tapados” indicaron oficialmente, incluso en on, autoridades educativas.



Fue un síntoma de preocupación. Si bien en diálogos informales hablaron de “impotencia” por la mala imagen que quedó, es cierto no hubo daños vinculados a filtraciones concretas o nada que no estuviera previsto. Lo concreto es que, como enseñanza, quedó repensar los sistemas de descarga pluviales de varios establecimientos educativos, algo que deberá tener en cuenta la nueva demanda de lluvias, en un fenómeno que si se repite tanto, es porque probablemente llegó para quedarse.



Y aún faltaba el gran problema: el Arroyo Tapalqué, que tenía una crecida preocupante para muchos, más con ese recuerdo tan vivo marcado en generaciones enteras por las inundaciones de los 80’.



El viernes a la mañana la provincia amaneció con las novedades de Bahía Blanca arrasada. Y esas imágenes sumaban presión y preocupación en un escenario donde todo eso ya estaba. En Olavarría había alerta naranja para la tarde. Las clases quedaron suspendidas. El Municipio dictó asueto y sugirió la suspensión de actividades no esenciales, incluyendo al sector privado. En el Salón Rivadavia el Comité de Emergencia se presentó en pleno para hablarle a la comunidad. Allí quedó conformado y no en el Cuartel de Bomberos como las veces anteriores.



El principal expositor fue el intendente que remarcó los pedidos a la comunidad: no sacar la basura y no transitar. Y recordó todo lo ya dispuesto, con las suspensiones y restricciones. Habló de una situación potencialmente crítica si se daba lo pronosticado por los meteorólogos. El calor y la presión subían afuera y adentro. El tono de Maximiliano Wesner era de firmeza y tensión. Podía ser un desastre.



La lluvia efectivamente se produjo, fue como lo previsto. Afortunadamente no hubo tanto viento y no hubo granizo. Las consecuencias fueron mucho menos graves de lo esperado. Hubo pocas familias evacuadas y más de 170 familias asistidas con distintos materiales. Hay que resaltar que esa asistencia implicó mucho despliegue de personal porque no estaban tan sectorizados geográficamente: en realidad se trató de construcciones precarias o con fallas, más que de algún sector más afectado como en tormentas anteriores.



El final del alerta meteorológico fue “esperanzador”, en la definición del intendente. No desbordó el arroyo y las mediciones mostraban que el crecimiento del nivel se había detenido. El monitoreo y los controles seguían, pero después de tantas horas de tensión al fin hubo alivio.

Ocupar los roles

Es innegable que ante este tipo de situaciones -con la que incluso fue el bautismo en el cargo de Maximiliano Wesner- la gestión actúa con mucha comodidad. Incluso, la emergencia es el hábitat en el que mejor se mueve la gestión. No sólo por el despliegue territorial -el día del alerta naranja hubo 200 trabajadores en la calle llevando concientización a vecinos de los sectores más afectados- sino por la amplitud que suma diversos actores. Vale el repaso.



Primero, tanto Coopelectric como Transporte Malvinas se mueven codo a codo con la comuna. Forman parte del Comité de Emergencia, de las decisiones y toman un rol por momentos protagónico.



Parte del trabajo integrado, incluso, permitió por un lado un gran trabajo para que una enorme mayoría de vecinos no saque la basura y, por un día más, la deje en sus casas para evitar complicaciones en los bocas de tormenta, mientras que por otro en tomar diversas determinaciones para evitar cortes masivos de luz o inconvenientes mayores con un servicio bastante castigado por los temporales.



Hubo una importante colaboración de empresas que, de mínima, se pusieron a disposición de la comuna para aportar diversos elementos que, en una eventual catástrofe o mayores complicaciones, podrían colaborar en la ya importante puesta de la comuna para asistir a los vecinos.



A eso podríamos sumar como ya comentamos el rol de los trabajadores municipales, por fuera de la estructura de funcionarios, que colaboraron en momentos clave de la situación de crisis dentro del Palacio San Martín y por fuera en el territorio con la volanteada y los trabajos de emergencia de obras públicas, por citar algunos ejemplos.



La experiencia de al menos tres temporales fuertes sumado a las obras realizadas en el arroyo y sus diversas descargas pluviales fueron clave para entender lo que pasó. Que no le quita gravedad -e incluso aprendizaje, por ejemplo, en el rol que deberá dejar de cumplir el terraplén en el Barrio CECO y sus implicancias posteriores en otros sectores como en La Araña o la aguda situación en las zonas rurales- pero que a tono con lo que hemos visto en diciembre de 2023 y marzo de 2024, fue de una gravedad mucho menor.

¿Y la oposición?

La oposición se manifestó de diversas maneras, con críticas por un lado, con ofrecimientos por el otro, con trabajo desde otros lugares y con una posición más pasiva en otros, sin interferir ni ponerse a disposición pero tampoco criticar lo realizado por la gestión.



Vamos a destacar al menos tres dirigentes que, visiblemente, estuvieron a disposición e incluso generaron puentes con el Gobierno Nacional para la llegada de ayuda, en paralelo con lo que sucedía en Bahía Blanca.



Por un lado, Guillermo Lascano -del que hablaremos un poco más en breve- tuvo este rol de puente con la gestión para acompañar la ayuda del Gobierno Nacional; Oliver Gamondi estuvo en contacto, recorrió la zona y se puso a disposición por cualquier eventualidad y a quien se lo vio -y mucho- en diversas zonas del arroyo Tapalqué dialogando con los vecinos fue al concejal Marcelo Petehs, quien también estuvo a disposición del Ejecutivo.



En materia legislativa, el bloque vecinalista Juntos por Olavarría presentó un pedido de informes en el HCD horas después de las intensas lluvias del miércoles para saber cuál fue el monto ejecutado del Fondo Educativo, Fondo Compensador y de Emergencia, correspondientes al año 2024, con el detalle de las obras. “En las imágenes que vimos ayer se notó que las Escuelas no estaban preparadas. Nos preocupa que esta gestión municipal sigue sin priorizar la Educación” dijeron desde el bloque que encabeza Guillermina Amespil.



Haber hecho este racconto, vale decir, no quita que otros dirigentes no se hayan puesto a disposición. Al contrario, los mencionados fueron visibles y, además, con gestiones concretas por lo realizado por Lascano.

Todo de gestión, ¿y de candidato?

Dijimos que íbamos a hablar de Guillermo Lascano: llamó la atención una serie de publicaciones en las que puso en valor algunas políticas públicas y pidió enfatizar en otras teniendo en cuenta las intensas lluvias de los últimos días.



¿Por qué llamó la atención? Por dos cuestiones: la primera es por las temáticas, que no fueron críticas sino que sonaron a sugerencia de priorizar medidas de cara a lo que viene. Esto es la fumigación para combatir la probable invasión de mosquitos ante tanta agua y humedad, la situación del plan hídrico y un “protocolo para prevenir futuros eventos” y “tener mapeado todos los establecimiento productivos esenciales/críticos como Tambos, Criaderos de Cerdos, Feedlot, Avícolas del partido de Olavarría y llevar adelante un plan de inversión en caminos que garantice sacar la producción sin impedimentos climáticos de ningún tipo”.



¿Cuál es la segunda particularidad? Que pone en un lugar central al Estado mientras pertenece, en paralelo, a La Libertad Avanza, un frente de gobierno que está trabajando para achicar, al máximo, el Estado. No es una crítica, es una descripción del lugar en el que está Lascano, que proviene de la política más tradicional, incluso con participación en gestión, pero que ocupa este lugar tan particular dentro del arco político: pertenece a un espacio que aboga por la extinción del Estado.



Más allá de marcar una guía post temporales, las sugerencias de Lascano sonaron … sugerentes. Alguien que mencionó meses atrás que podría volver al Concejo Deliberante, a pocos meses de elegir … candidatos a concejales. Él tiene mandato vigente -de hecho está de licencia para poder ejercer como titular de PAMI local- pero la política es el arte de lo posible.

Dos actos, una marcha

El 8M no fue una fecha más. La marcha antifascista de principios de febrero mostró un adelanto de lo que se iba a vivir: aquella jornada dejó un escenario con dos sectores del feminismo local según su postura en torno a la gestión local. En el acto de hace un mes en el Paseo Mendía hubo críticas para la gestión del área de Género desde un sector de las manifestantes.



A los sectores que vimos ayer, muy resumidamente les vamos a decir “el oficialista” y “el opositor”. Estuvieron representados por el Frente de Mujeres y Disidencias, el primero; y por la Asamblea Feminista y Disidente, el segundo. El Frente hizo una convocatoria en Necochea y Brown (donde tradicionalmente se juntaba la Asamblea), mientras que la Asamblea convocó a Belgrano y Brown. Casi a la misma hora comenzaron las concentraciones y se unificaron en una marcha que partió del Parque para llegar hasta Coronel Suárez, de ahí a Vicente López y hasta la altura del Paseo Mendía.



El Frente de Mujeres finalizó su marcha y se quedó en el Paseo Mendía donde leyeron un documento. Centraron su mensaje en exponer demandas relacionadas con la falta de igualdad en el trabajo y el pedido de justicia por los crímenes de género. Además cuestionaron al gobierno de Javier Milei por sus medidas económicas y, entre las demandas, señalaron la importancia de establecer el ministerio de las mujeres. En el cierre, una oradora improvisó un discurso en el que señaló la importancia de la reunión, lo vivido horas antes en cuanto a la tormenta y mencionó como un próximo paso las elecciones legislativas.



El Frente convocó a agrupaciones sociales, políticas y sindicales afines al peronismo. Estuvieron incluso funcionarias municipales, como la secretaria de Gobierno, Mercedes Landívar, y también la concejal Belén Abraham. La movilización de este sector estuvo precedida por familiares y amigas de Sofía Vicente quienes la recordaron a dos años del femicidio.



La Asamblea Feminista, que logró la convocatoria más nutrida, siguió la marcha para volver a su punto de partida, previa parada frente a la Comisaría Primera donde visibilizaron el pedido de justicia por los hechos de violencia de género. Participaron en este sector centralmente el Frente Ni Una Menos y Socorristas, entre otras agrupaciones e instituciones como centros de estudiantes, y se sumaron numerosas asistentes independientes.



Vamos a aclarar que este escenario de doble convocatoria no es nuevo en Olavarría. De hecho es lo que mayormente sucede. Son pocas las veces que todas las agrupaciones del campo feminista confluyen y comparten mensajes y reclamos. Igualmente es destacado que unificaran la marcha del 8M y mostraran así una convocatoria importante en lo local.

Empezamos a tener reglas (en marzo)

Axel Kicillof inauguró el año legislativo en la Provincia y se dirigió al arco político en La Plata, con un mensaje de más de dos horas con bastante para contar, mucho para destacar en torno a su posicionamiento en contra de Milei y con la novedad de que después de hablar en la Legislatura, tuvo un acto más político donde volvió a dirigirse al público -en este caso, la militancia-.



Nos vamos a quedar con dos puntos importantes: en materia de Seguridad (hasta las tormentas, él tema de agenda en la política bonaerense) además de destinar $170.000 millones “para fortalecer la seguridad y la protección de los bonaerenses” Kicillof confirmó que “sumaremos este año 800 nuevos patrulleros para la Policía; crearemos un Fondo Municipal de $70.000 millones para los municipios de más de 70.000 habitantes; y construiremos 15 bases nuevas en los barrios para aumentar nuestra capacidad de protección, vigilancia, prevención e integración comunitaria”.



¿Por qué mencionamos esto? Porque el Fondo Municipal para Seguridad le corresponderá a Olavarría. Obviamente, desconocemos aún el mecanismo de reparto de esos fondos y cuánto le corresponderá al distrito, pero ya sabemos que Wesner contará con una partida extra para la Seguridad.



¿Qué otro punto es importante? Cómo vamos a votar este año. Sí, faltan pocos meses para las legislativas y no tenemos ni idea de cuándo será. Kicillof dio ya una señal: pidió que se resuelva “a la máxima brevedad” la situación de “incertidumbre electoral provocada por las modificaciones introducidas por el presidente Milei”.



Y tomó postura concreta en al menos un tema: “entiendo que dado el contexto, los argumentos en favor de suspender las PASO son más que razonables. En cualquier caso, la decisión le corresponde a esta legislatura y seré respetuoso de eso. Eso sí, les pido es celeridad” dijo, delante de los legisladores. Lo que no se dijo delante de los legisladores pero ya suena con fuerza es que además de no haber Primarias, se desdoblaría la elección de las nacionales. Agosto sería la fecha. Es decir, votaríamos en agosto y octubre -casi como pasa siempre con PASO y Generales- y será Legislativas Provinciales (y locales) y Legislativas Nacionales.

Cortita

En el HCD, el lunes. El acto de apertura de sesiones locales, con el discurso de Maximiliano Wesner, fue una de las actividades que se suspendió por las tormentas. Pasó para mañana a las 19 horas. Insertá acá todo lo que ya dijimos en la edición anterior.

El newsletter

Esta publicación es parte de la edición de este domingo del newsletter Volver a las Fuentes que escriben Alexis Grierson y Josefina Bargas. La edición completa está disponible aquí y tiene un sistema de suscripción económica y aportes únicos al que se puede acceder aquí.

Comparte esto: Facebook

LinkedIn

Twitter

Telegram

WhatsApp