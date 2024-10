La interna que delimita el escenario

Entre internas y otras yerbas

El peronismo nos dio una de las semanas más intensas de los últimos años. Las derrotas electorales sirven para reordenar, para repasar, para elaborar nuevas estrategias que permitan pararse frente al actual oficialismo, con la particularidades de este oficialismo, además, que arrasa con cada manual de política a su paso.



A última hora, se confirmaba la interna en el PJ. Con las listas presentadas, Cristina Fernández de Kirchner y Ricardo Quintela serían contrincantes, en la primera interna después de décadas en el sello peronista por excelencia. ¿Una perlita? César Valicenti ocupaba un lugar -el vigésimo quinto consejero suplente- de la lista que encabeza la ex presidenta.

César Daniel Valicenti, candidato a Consejero Suplente del Partido Justicialista junto con CFK.



Con todas las interpretaciones que dejó el comunicado de Axel Kicillof (que afirma bregar por la unidad, que no quiere internas y no apoyará candidatos más allá de considerar que Cristina es la líder del espacio, declaración que le valió -otra vez- fuertes críticas de La Cámpora) en Olavarría se vieron, con claridad, algunos movimientos que vale la pena mencionar, que van en correlato y que acomodan las fichas de cara a lo que viene.

Construir un escudo y una alternativa: para eso, unidad.



Argentina atraviesa una situación muy grave, nuestro pueblo está siendo agredido por un Gobierno Nacional desertor que ataca a la Universidad Pública, destruye los derechos, favorece el saqueo de nuestros recursos, fomenta… — Axel Kicillof (@Kicillofok) October 19, 2024





Primero que no hubo acompañamiento del intendente Wesner al acto del 17 de octubre organizado por el gobernador Kicillof en Berisso, en el “kilómetro 0” del peronismo. Sí estuvo en Sierras Bayas, junto a Federico Aguilera en el acto del distrito.

Acto el PJ en Sierras Bayas.

Plaza 17 de octubre y la sede de AOMA. Qué dos lugares para rememorar la fecha. “El Peronismo fue, es y será transformador. Por eso debemos trabajar para que vuelva a ser una alternativa de gobierno a nivel nacional que pueda mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo” dijo Aguilera, uno de los oradores junto a Guillermo Santellán, presidente del HCD y dirigente del CECO.



Es sabido ya que el PJ local se expresó abiertamente a favor de la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner en la interna. Eso pone, de forma explícita, a Wesner y Kicillof en veredas opuestas: la presencia del acto en Sierras Bayas un poco lo expuso.



De todas maneras, se intentó recalcar desde fuentes comunales en diálogo con este newsletter que más allá del posicionamiento, esto no afecta a las relaciones institucionales y en el trabajo mancomunado de la Provincia y el Municipio. De hecho, Wesner agradeció al gobierno bonaerense (y a Axel Kicillof puntualmente) en la reapertura del ex Colegio Nacional.



Pero los caminos partidarios van por rieles distintos, de eso no hay dudas. Tanto, que otros dirigentes empiezan a asomar como referencia de Kicillof en Olavarría, cuando ya hasta habíamos naturalizado que Kicillof era sinónimo de Wesner. Vamos a hablar, claro, de Liliana Schwindt.



La concejal y dirigente de La Corriente (agrupación que lidera Cristina Álvarez Rodríguez) estuvo en Berisso, en la tercera fila de las 500 sillas que se habían ubicado frente al escenario principal sobre la calle Nueva York. Al otro día dijo que “el discurso no me sorprendió, la humildad que tiene Kicillof. Nos pidió que nosotros seamos modestos, ir a escuchar, sin eludir el problema del peronismo nos llamó para trabajar para construir una alternativa”. Repitió la palabra clave del gobernador en ese acto: “unidad”.



“No hay ninguna posibilidad de que vayamos separados” planteó Schwindt. Interpretó que con la “responsabilidad de gobernar” el mandatario “no va a participar de internas”. Además consideró esa postura como la prevista, “yo no fui al acto a esperar rupturas” dijo sobre los elogios y reconocimientos de Kicillof a Cristina Fernández. “No es momento de eso, está claro: la gente está sufriendo y la patria está en peligro. Y no es un chiste cuando se dice, no es una frase así nomás. La patria está en peligro” repitió para pasar a los cuestionamientos a la gestión de Javier Milei.

Liliana Schwindt en el acto de Berisso.

Los dichos de unos y otros parecen mostrar que el escenario del peronismo en territorio bonaerense se empieza a rearmar con la figura de Kicillof acercándose al centro. Es de quien hablan y a quien le hablan, incluso cuando no lo nombran. Es el gobernador de la provincia más importante, claro está, y muchos ya cantan de su proyección electoral. En el acto de Berisso trazó un orden y marcó prioridades. Dejó claro que elige el presente, de hecho al final pidió al público que no cante “Axel presidente” sino “La patria no se vende”, que además era el lema del encuentro.



Liliana Schwindt respondió que hoy “Kicillof representa mucho más que el peronismo. Es el gobernador, yo lo sacaría de esa representación. Porque es histórico, el peronismo siempre para ganar, para ser gobierno, necesitó de alianzas, de sumar otros pensamientos. Y tenemos que volver a eso, no abandonarlo. Kicillof lo dijo claro: habló de escuchar, de estar con los brazos abiertos, y eso significa que no tenemos que encerrarnos en el peronismo, tenemos que buscar a todos”.



¿Fueron declaraciones también con un guiño local? No lo sabemos en realidad, pero las lecturas que se dieron sobre el retorno de la ex diputada a la banca en el Concejo nos hacen pensar que algo hay.



Volviendo a lo que dijo del acto del gobernador es muy difícil no pensar en el 2025 electoral. Hay dos fuerzas con muchas chances de sumar en lo nacional y especialmente en lo provincial. La Libertad Avanza, que de hecho y por defecto tiene resultado positivo asegurado (ya que no compitió hace 4 años, así que no tiene casi bancas propias que perder). Y el peronismo, que constituye el bloque mayoritario en Diputados de la Nación con alrededor de 100 bancas, de las cuales unas 30 son bonaerenses. ¿Y el 2027? Por fuera de lo que se canta en un acto, dicen que la dirigencia provincial sólo piensa en 2025. Según el resultado que se de el año que viene se pensará la presidencial.



De pasada, te dejamos esta entrevista del intendente de Laprida, Alfredo Fischer, otro de los posicionados con el gobernador: “el 2025 puede ser para nuestra armonización interna un instrumento, una herramienta que nos permita dirimir liderazgo”. ¿Dijo que hay que Volver a las Fuentes? Lee este newsletter, seguro.



Otro pedido de unidad

Mientras tanto, un sugerente mensaje de Rubén Eslaiman (dirigente del Frente Renovador) pidiendo unidad en el peronismo y en caso de que no la haya ellos harán “rancho aparte” generó varias interpretaciones de qué puede pasar con el massismo de cara al futuro.



De hecho, en Olavarría hubo ausencias en el acto de Sierras Bayas y sólo un comunicado pidiendo unidad. Justamente, desde el Frente Renovador local explicaron que se pidió desde las referencias nacionales que no haya asistencia ni al acto de Axel, ni a los actos locales. “Hubo un llamado a la unidad en la diversidad de todo el espacio, más allá del PJ”. La bajada incluyó a intendentes, legisladores y hasta funcionarios del Frente Renovador en la Provincia, como José Arteaga.



De fondo hay cierta bronca por el “destrato” con Sergio Massa luego de asumir como ministro de Economía “cuando ya no había gobierno” y que su candidatura permitió “empujar” muchas listas hasta llevarlas a la victoria en octubre, y se cita entre otras a Olavarría. “Muchos piensan la chiquita del PJ pero se olvidan del rol titánico de Massa, que pagó los costos de la pelea entre Alberto y Cristina”. Pero además, también hay cierta bronca por “determinadas formas de conducción” que parecería son más importantes que “el espanto que genera Milei”.



También hay que hacer ciertos señalamientos: el Frente Renovador sigue integrando -con cargos ejecutivos- el gobierno provincial y local, y por momentos pareciera que la relación parece más fluida, incluso con una sensación de que los funcionarios (como Jorge D’Onofrio en la Provincia o Gastón Sarachu a nivel local) están más cerca en lo ideológico de las cabezas de gestión que del massismo. Es la unidad, que le llaman.

Del ruido de fondo al silencio

El cara a cara de Stuppia con los concejales.

Como ya lo catalogamos, el tema del año. Que tuvo bastantes actualizaciones, idas y vueltas y casi como un presagio, el “es una carrera de resistencia, no de velocidad” se cumple a rajatabla. No hay ni vistas de un acercamiento o un acuerdo. Todo lo contrario.



Primero un upgrade del hecho violento en el Jardín Maternal “Principito”. Stuppia volvió a denunciar “una persecución inédita” del Ejecutivo y volvió a desmentir el hecho que el Municipio dio a conocer mediante un duro comunicado. “Es una película que nunca existió y lo hace para confundir a la gente” dijo.



Entre sus dichos, vale decir, denunció que la coordinadora del Jardín la llamó llorando por el hecho, algo que la propia coordinadora, Daniela De Líbano, salió a desmentir. Pero aprovechó, en la desmentida sobre ese tema, a dar su versión de los hechos, que confirma que hubo un hecho violento, que hubo padres que vieron la situación y que fue grave porque la discusión llegó hasta las salas de deambuladores de la institución.



En diálogo con Martín Rodríguez de Radio Olavarría, dijo que el sindicato intensificó las visitas luego de que decidan, en conjunto con el personal del Jardín, volver a recibir a los niños y niñas y terminar con el estado de asamblea permanente. “Se generaron situaciones que no estaban buenas para el personal”. De hecho, allí mismo le aclaró que “había tenido una denuncia, que por favor lo tengan en cuenta”. El intercambio subió de tono y ella decidió terminarlo, afirmó. Tras irse a las salas del maternal, Stuppia la sigue, ingresa e “interrumpe en las otras dos salas donde había menores, estaban los niños” precisó la docente.



En la sala de deambuladores, Stuppia usó un tono más elevado, al tiempo que otra madre ingresaba al jardín maternal y llegó a observar la escena. Esa madre fue la que expresó que no tenía que pasar que esas personas estén en el jardín y que, si volvía a suceder, había que avisarle para que retire a su hijo, señaló De Líbano. “Es una queja de una mamá que es entendible y fue tomada en cuenta” agregó.



“Acá lo que se está cuidando es pura y exclusivamente el estado emocional de los niños y niñas que concurren al maternal, que tienen entre 45 días y 3 años” dijo, dando a entender que el cese del estado de asamblea será sostenido. Desde esta respuesta, el Sindicato no volvió a hacer declaraciones públicas. Incluso, tras sostener la política de los payasos en los actos de gobierno, tampoco estuvieron en el aniversario de Sierras Bayas, que fue este último sábado.



Mientras sucedía todo esto, un nuevo episodio de un cruce entre el STMO y el oficialismo, en este caso en el HCD. Pero repasemos: el gremio quería “explicar detalladamente” la situación económico-financiera del Municipio e incluso generar propuestas para mejorar los ingresos de la comuna y, además, que eso impacte en un aumento en los salarios municipales.



Llegó el día de la reunión. Tras dos postergaciones, finalmente el miércoles por la tarde se realizó el encuentro en oficinas del HCD. Por parte del gremio, fueron los “titulares”: José Stuppia, Luisina Stuppa, Marcelo Díaz, Marisa Luna y el asesor Sergio Milesi. ¿Qué concejales estuvieron? Oliver Gamondi, María Adela Casamayor, Sebastián Matrella, Miriam Mosescu, Hilario Galli, Hernán Quiroga, Hosanna Cazola, Telma Cazot, Belén Abraham, Guillermina Amespil, Carlos Coscia, Marcelo Petehs y Francisco González.



Tras dar cuenta de cómo se movieron los ingresos municipales y cómo esos ingresos corrientes fueron perdiendo en participación a la masa salarial (el debate que el Sindicato había logrado “ganar” en la gestión Galli) el gremio mostró como su gran propuesta … sí, la vieja confiable: subir 1% la alícuota de la Tasa por Explotación de Canteras, o el archiconocido como Impuesto a la Piedra.



Y luego de la exposición y la propuesta, la reunión ganó en temperatura, sobre todo con el planteo de Federico Aguilera que siguió en la línea de Mercedes Landívar de la semana anterior: el problema es lo salarial, pero el conflicto escala por lo político. Y no en el sentido político de discutir en paritarias, sino de exponer, abiertamente, acuerdos entre la gestión Galli y Stuppia en varios temas que Aguilera enumeró y que generaron que la reunión termine caldeada. Por no decir caliente y mal.



Para los bloques que no estaban implicados en ningún sentido, fue “hacer pochoclos y ver cómo está todo entre el Municipio y el gremio”. Para los implicados, fue reforzar que de fondo no sólo está lo salarial, sino que hay mucho más en juego.



El propio Aguilera afirmó que reconocieron que la deuda del 38% del salario es “con la gestión Galli” y que “reconocen que el Municipio, como todos los del país, producto del contexto económico que atravesamos sufre una caída en los ingresos y que afecta a las arcas y que hay aumentos de muchos costos, como en el área de salud”. También reconocieron que este año hubo subas por encima de la inflación, por lo que “nos da la pauta de que la discusión que tiene el sindicato con el intendente no es defensa de los intereses de los trabajadores, sino en función de los intereses de la dirigencia del sindicato”.



En concreto, Aguilera enumeró uno por uno estos “intereses”: “los paquetes de horas extra, la gente del Sindicato que no cumple esas horas, los más de 70 empleados que figuraban en la Municipalidad pero que no prestaban servicios a la Municipalidad sino que lo hacían en el predio del Sindicato para el club, el pago de servicios para el club y el sindicato por más de un millón de pesos al mes. Cargos que se crearon para gente de la dirigencia del sindicato, cargos nuevos, una funcionaria en este caso, y que al terminar luego un año y cuando terminó la gestión, pasó a planta permanente cuando tenemos gente que hace 15 años que espera ser planta permanente. Son un montón de cuestiones irregulares que se daban y que lo que decidió este intendente es cortarlas. La discusión real es esa”.



Aguilera insistió con “cortar de cuajo” acuerdos entre Galli y Stuppia que “heredó” Wesner y recalcó que “el STMO quiere hacer lo que venía haciendo con la gestión anterior, manejar quién ingresa y quién no al Municipio. Y obviamente que eso le significan más afiliados y más aportes a la cuota sindical”. Esto, ante el cuestionamiento de la incorporación de cooperativas y monotributistas al sistema estatal, algo que desde el gremio denunciaron como “precarización laboral”.



Concejales de los otros bloques, paradójicamente, valoraron y hablaron en términos muy positivos sobre el encuentro: Oliver Gamondi se manifestó en contra de subir el Impuesto a la Piedra para destinar a sueldos porque “no debe ir a gasto corriente” mientras que indicó que es importante que las partes de un conflicto asistan al HCD para expresar sus posturas; Sebastián Matrella también valoró el encuentro aunque dijo que fue “un ejemplo del desgaste de la relación entre las partes” mientras que Hilario Galli catalogó de “necesaria” la reunión e incluso, que los debates presentados los vivieron ellos durante 8 años cuando fueron gestión. “Obviamente hubo discusiones, hubo carpetas, fue bastante álgida la discusión y se dijeron cosas que me parece que no hacían al lugar en el que estábamos y a la discusión que estábamos teniendo” admitió. Todos los planteos los leen acá.



Un detalle: el argumento del concejal libertario sobre el rechazo a subir la tasa en este contexto fue muy parecido al que al día siguiente le escuchamos a Aguilera en una entrevista en Radio Sapiens. Lo anotamos en la (bastante corta) lista de “UxP y LLA están en la misma vereda en el Concejo” que ya tiene al tema IOMA registrado.



Además, el presidente del bloque UxP reconoció y defendió los pagos de bonificaciones a funcionarios, algo que el STMO volvió a cuestionar hace pocas semanas: “Te quedas sin gente en esas áreas” dijo.



Horas después, Stuppia catalogó de “canallas” por las acusaciones de Aguilera que se sumaron a las planteadas por Mercedes Landívar. Explicó varios de los puntos que el concejal oficialista denunció como las horas extras no cumplidas o el pago de trabajadores municipales que solamente trabajaban en el predio gremial del STMO. “En todos los lugares, en todos los municipios cuando los trabajadores tienen un espacio para sus propios trabajadores, van trabajadores municipales a trabajar”.



“Nos sentamos a dialogar si tienen propuestas. Si no tienen propuestas para qué nos vamos a sentar a dialogar. Ellos tienen que tener a esta altura un cronograma de cómo harán frente a las deudas que tienen con sus trabajadores. Ellos deben tener un plan de resarcimiento” agregó y como todo, dejó la puerta abierta al diálogo … pero hasta ahí nomás. La carpa frente al Palacio San Martín ya cumplió 20 días.



El Municipio consideró que no va a salir de la planificación estimada: es decir, están abiertos a escuchar e incluso buscar negociaciones pero “no bajo estos términos” y no en un reclamo contextualizado en otro tipo de acuerdos, los denunciados por diferentes integrantes de la comuna y relacionados con la gestión Galli.



Como lo venimos diciendo hace semanas. Un acercamiento parece imposible.

Filosofía ¿barata?

enlineanoticias.com.ar

El miércoles, como si nada pasara, una sorpresiva manifestación de la comunidad educativa de la carrera de Filosofía del Instituto Superior de Formación Docente N°22 en el Consejo Escolar denunciaba que habían confirmado, desde Jefatura Distrital y Regional, el cierre de ese profesorado para ser reemplazado por el profesorado en Tecnicatura en Electromecánica. Se garantizaba el final de la carrera para aquellos que empezaron hasta este año…pero nada más. El final era inminente.



En el lugar denunciaron que el cierre no tenía que ver con falta de matrícula e incluso con falta de salida laboral. Todo lo contrario: señalaron que hay déficit de profesores de la materia en toda la región. Por todo esto, admitieron que les parecía “inentendible” la decisión. Buscaron, con la protesta -y reunión que se desarrollaba al mismo tiempo en el Consejo Escolar con Julio Benítez y Marta Casanella “abrir los canales para el diálogo que es lo que tuvimos hoy para reflexionar y tomar decisiones en base a criterios y argumentos sólidos”.



En esa reunión, tensa por momentos por el tono de las acusaciones (se llegó a decir que los funcionarios educativos tenían semejanzas con las políticas de recorte de Javier Milei) se explicó que se iba a garantizar la terminación de la carrera a quienes actualmente están inscriptos en Filosofía y que la decisión estaba enmarcada en un plan estratégico de reordenamiento de carreras. Incluso, se filtró, que se trataba de un “Plan estratégico municipal” en palabras de Marta Casanella.



En diálogo con Verte, la propia Casanella aclaró -ante la inminente relación del tema con el Ejecutivo- que se analizaron los lineamientos “de la Provincia” para el año próximo y explicó que se busca garantizar el acceso al trabajo, al tiempo que se pueda sostener una oferta variada en el ámbito regional. Provincia, todo aclarado. Ante la duda del concepto, Volver a las Fuentes consultó a fuentes oficiales sobre este presunto dicho: se desligaron categóricamente del tema.



Aclaró que se trata de un proceso que involucra distintas variables y actores y que una de las cuestiones que se toman en cuenta es qué necesita el sector productivo por parte del ámbito educativo. Un dato a tener en cuenta es que uno de los ámbitos clave fue el COPRET (Consejo Provincial de Educación y Trabajo) donde “se viene escuchando al sector productivo de manera sostenida y uno de los propósitos de la gestión es poder dar respuestas a esas demandas”. ¿Qué había esta semana? Reunión de COPRET. ¿Qué habría en ese contexto? Una protesta. ¿Qué pasó? Se suspendió la reunión de COPRET.



El tema comenzó a escalar más allá de los medios: se transformó en un tema de agenda que, además, coincidía con la situación de la Unicen. La solidaridad en ese sentido fue automática. Y todo pasó para el viernes, que en una asamblea interclaustro se decidirían los pasos a seguir pero, además, asistiría la Jefa Regional Marta Casanella, el Jefe Distrital Julio Benítez y representantes de Suteba.

El centro de Estudiantes Paulo Freire denunció que en dicho encuentro “no se presentó ningún argumento ni dato que pudiera avalar su criterio para este cierre, que implica no sólo una pérdida enorme para la diversidad formativa del nivel superior en la ciudad y la región, sino también el cese laboral de prácticamente la totalidad de la planta docente de la misma”.



Lo concreto es que la semana próxima habrá más reuniones y la decisión por ahora se sostiene, aunque con todos estos acuerdos y reuniones quedó “en suspenso” hasta una confirmación final. La emisión de sugerencias de carreras iba a ser este martes y fue postergado.



“Queremos manifestar que seguiremos movilizadxs y en lucha por la defensa del Profesorado de Filosofía en el ISFD 22, desde la unidad, la organización y el respeto que nos caracterizan como estudiantes, docentes y equipo de gestión de un instituto formador de docentes” subrayaron los estudiantes.



En paralelo las acciones siguieron, con panfleteadas en el centro y una puesta en conocimiento a la sociedad sobre el tema. Tema que tiene un final completamente abierto.

La asamblea en UNICEN y una nueva voz

La lucha por el presupuesto sigue. Dos asambleas en el campus de la Universidad Nacional del Centro esta semana dieron forma al plan de medidas de visibilización del reclamo.



El lunes fue masiva la convocatoria, con decenas de expositores. Hubo controversia, expresiones de rechazo al Gobierno Nacional, expresiones de oposición a la lucha, algunas de dudosa independencia y hasta basadas en información directamente falsa. Los decanos de las tres facultades se pronunciaron en contra de la toma. Al final ganó esa posición: sostener las aulas abiertas y salir con clases públicas que comenzaron al día siguiente.



Las voces disidentes fueron no sólo una novedad en este tipo de asambleas (se vieron en todo el país y la mayoría identificadas con el gobierno de Javier Milei) sino que paradójicamente se transformó en el combustible de muchos estudiantes que quieren seguir luchando por sostener la educación pública.



De todos modos no es para desestimar el pedido no sólo por lo genuino en muchos casos, sino porque de esa acción salieron datos interesantes. Por ejemplo, que había muchos estudiantes -de ingeniería, en su totalidad- que “no querían atrasarse y tener incertidumbre” en las cursadas y querían volver a clases y cesar con los paros, sin contemplar que uno de los puntos más sensibles del reclamo es por el salario de docentes y no docentes. Se sobreentiende que producto de las charlas y el entendimiento esos jóvenes podrían acoplarse al plan de lucha o, al menos, entender dónde se encuentran hoy las facultades de la Unicen.



En el medio un hecho pequeño pero igualmente repudiable: una autoridad de la Facultad de Ingeniería que agredió a una expositora. Hubo una rápida intervención sobre el caso que permitió seguir la asamblea en paz.



Un dato: la Facultad de Salud decidió no demorar hasta la semana próxima y a las horas, tuvo varias clases públicas en Grimaldi entre 9 de Julio y Pringles. Estudiantes de la Facultad de Sociales, por su parte, salieron a panfletear en el centro de la ciudad. Si bien estaba todo pautado para la semana próxima, las acciones tenían un mayor correlato con lo que sucedía -y sucede- a nivel provincial y nacional.



El jueves hubo una nueva asamblea, también con destacada convocatoria aunque menor al lunes. Se decidió seguir con las clases públicas durante la semana que empieza, emitir un comunicado con cuestionamientos al subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez -acusado de “desconocer e ignorar el funcionamiento de las universidades”-, repudio al cierre del profesorado de Filosofía, y buscar que el rectorado profundice sus medidas.

Hay más

Radio Olavarría tiene nuevo dueño. La novedad es un principio de cambio de juego en la propiedad de medios locales. Hace mucho tiempo que estaba en venta y se concretó: se oficializó el pase a Hugo Fayanas a través de una entrevista en la radio. Habló de su intención de sostener lo que se hace hoy y de lo que quiere potenciar. Repasó su trayectoria empresaria en el ámbito de medios y se diferenció de lo que sucedió con El Popular. “Entramos por una puerta grande, y nos vamos por una puerta grande” definió Gabriel Panarace, de la familia vendedora. Acá podés escuchar un recorte de la entrevista.



HCD Estudiantil, episodio 2. El martes se llevó a cabo la segunda sesión con la aprobación de proyectos sobre diversos temas, muchos de uso del espacio público en lo que hace a tránsito y alguno sobre residuos. El 30 de octubre habrá tercera y última sesión para los estudiantes de secundario. Todas las bancas tenían carteles de “yo apoyo la universidad pública”.



Más detalles del manejo de Loma de Paz. A casi dos meses del cambio de gestión, los concejales radicales estuvieron en el predio y hablaron con Emanuel Durante de la cooperativa Manos a la Obra que se encarga del mantenimiento.El concejal Francisco González recordó que el bloque espera una respuesta del Ejecutivo acerca de la forma en que se adjudicó la concesión.



Ahora habrá vuelos de pasajeros en Olavarría. Esta vez sí. Final. Final. El ministro Sturzenegger adelantó como probable, sin nombrar a ninguna empresa, que el mes que viene aviones de pequeño porte harán un triángulo entre nuestra ciudad, Tandil y CABA. Ya lo había anunciado en julio. En el aeródromo de Olavarría no hay ninguna acción concreta que haga pensar que esto será así. “¿Por qué no hay miles de aviones que se armaron como pequeñas empresas?” se preguntó. Humilde señalamiento a Sturze: en los comentarios de las redes donde se publicó el tema había una palabra repetida, tren.



Sólo COCEBA será. El Círculo Médico de Olavarría ha buscado acercar posiciones entre FEMEBA y el IOMA, pero hasta ahora no hay respuestas positivas. Tampoco parece haber posibilidades de acuerdo entre el instituto provincial y los círculos médicos de las localidades con corte de servicios que integran COCEBA, aunque trascendió que la obra social querría tentar a algunos profesionales para que hagan acuerdos directos, lo que no está permitido para integrantes del Círculo local. En Línea hizo un destacado seguimiento de la situación de IOMA en Olavarría (les recomendamos todas las notas).



Hay boletín oficial de junio. Todavía no terminamos de leerlo, pero por ahora te contamos que en el sexto mes del año seguían las redeterminaciones de precios de obras públicas por los últimos meses del 2023 y por los primeros de este año.

El origen

Esta publicación es parte de la edición de este domingo del newsletter Volver a las Fuentes que escriben Alexis Grierson y Josefina Bargas. La edición completa está disponible aquí y tiene un sistema de suscripción económica y aportes únicos al que se puede acceder aquí.