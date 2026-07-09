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La fiesta de Itatí coincide con el aniversario patrio de la independencia

cuando se gestaba nuestra nación – 9 de julio – Su presencia ha acompañado

los albores de la patria argentina , la Virgen María «iluminó los primeros pasos

de la evangelización en América»; la Virgen de Itatí simboliza la fe, la protección

materna y la unión cultural, especialmente en el Litoral argentino. La imagen

está tallada en timbó y el rostro en nogal; el nombre de la Pura y Limpia

Concepción de Itatí viene de la lengua guaraní «ita», roca, y «tí «, blanca, o sea,

“piedra blanca”, por los yacimientos de cal que estaban junto al arroyo Caleria.

Recordemos algo de su historia… Según la tradición la imagen habría

sido encontrada en el curso del alto Paraná, no lejos del puerto de Santa Ana,

por un grupo de indios. Estos vieron a la Virgen Inmaculada sobre una piedra

rodeada de una luz muy brillante y acompañada de una música sobrenatural.

Fray Luis Gámez ordenó el inmediato traslado de la figura a la reducción jesuita

, pero la imagen volvió a desaparecer en dos ocasiones, retornando a su lugar

cerca del río, y allí, todos comprendieron cuál era la voluntad de la Santa

Madre.



En 1615 (1580 según otras versiones) el puerto de Santa Ana quedó

abandonado, y fray Luis de Bolaños fundó la nueva reducción a la que da el

nombre de «Pueblo de Indios de la Pura y Limpia Concepción de Nuestra

Señora de Itatí». Con el tiempo, el lugar comenzó a conocerse simplemente

como Itatí. El 16 de julio de 1900, la imagen fue solemnemente coronada por

voluntad del Papa León XIII.



Nuestra Señora de Itatí te pedimos que sigas protegiendo a nuestra

patria y junto al pueblo correntino y a todo el litoral te horramos como: “Reina

del Amor, Madre del Señor, nuestra salvadora. Eres Patrona de fieles

creyentes, hijos de Corrientes, dulce protectora. Llevas en tus manos el Santo

Rosario, y eres el Sagrario de humana hermandad” .

(*) Angélica Diez, Misionera de la Inmaculada Padre Kolbe, Olavarría.