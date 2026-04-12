Panorama político bonaerense: Con Milei en baja, el peronismo abre el debate por un armado amplio

Por Andrés Lavaselli – DIB

Un mes después del estallido de affaire Adorni, la simbiosis de ese escándalo -y varios otros de similar signo- con el persistente deterioro de la economía de todos los días de la mayoría de los argentinos, produjo una inusual unanimidad en las consultoras de opinión pública: Javier Milei atraviesa su peor momento desde que asumió el poder.

Esa certeza es el telón de fondo de una negociación abierta para conformar un frente anti libertario más amplio que el peronismo, que involucra a Axel Kicillof como uno de sus actores centrales. Pero también es el trasfondo de un crudo rebalanceo del poder en la expresión bonaerense de La Libertad Avanza.

El deterioro de la imagen de Milei arrancó dos meses después del triunfo electoral de octubre y desde entonces experimentó una merma que llevó su imagen positiva hasta el piso del 30%. Con tres particularidades importantes: 1) La percepción negativa es personal pero también de gestión. 2) Las expectativas en materia económica dejaron de ser buenas. 3) Hay incipiente traslado a intención de voto de ese clima. Un punto novedoso de ese diagnóstico es la perdida de apoyo del Presidente entre quienes fueron votantes propios, lo que habilitó por primera vez en dos años la hipótesis de un triunfo del peronismo en balotaje (consultora Trends).

¿Hay que elevar el perfil para aprovechar el mal momento -siempre reversible-, Milei o eso puede facilitar a los estrategas libertarios activar una campaña del miedo: agitar el fantasma de la vuelta del peronismo para volver a galvanizar apoyos? La pregunta recorrió despachos de dirigentes importantes del peronismo. La respuesta es diversa, según de quién se trate. Pero de lo que no parece haber dudas es de que para ellos llegó el momento de acelerar los contactos para explorar la posibilidad de un frente electoral opositor. El esquema que se perfila trasciende el PJ y contempla resolver candidaturas a través de internas.

Kicillof charló sobre ese armado amplio con el exmacrista Emilio Monzó y su aliado Nicolás Massot, a quienes recibió en la gobernación la semana que pasó. Hace años que habla con ellos, pero esta vez la reunión se hizo trascender. No es casual. El Gobernador también estivo con el radical Federico Storani, con quien compartió acto -y elogios cruzados- en el Colegio Nacional de La Plata. Es otro viejo conocido, que se sacó la foto solo unas horas antes de lanzar Radicalismo Auténtico, una línea interna diferenciada de la conducción del partido, con un perfil más nítidamente enfrentado a Milei. Tampoco es casualidad.

Cuentan que, en el encuentro con Monzó, Kicillof se mostró dispuesto a disputar una “gran PASO” y que expresidente de Diputados le blanqueó que, si hay un frente opositor, él participaría en una lista que podría enfrenarlo. ¿Podría encabezarla el banquero Jorge Brito? Si es así, habrá que convencer al cristinismo de que acepte participar en un frente de esa amplitud. Difícil. Sergio Massa también activó contactos personales con la misma agenda. De estrechísima relación con el (fallecido) padre del ex expresidente de River: ¿de qué lado jugaría el líder renovador en una interna de ese tipo?

Todo todavía es muy condicional, con final abierto. Pero algunas precisiones aparecen. Kicillof les pide a todos sus interlocutores que se sumen a un “coro lo más amplio posible” -es textual- que deje en claro que el factor que unifica es “la oposición al modelo económico” de Milei. El Gobernador leyó un artículo de prensa en el que se le sugería dar “señales a los mercados”, entre ellas adelantar quién sería su ministro de Economía. Y recela de que se trate de un mensaje en clave del poder económico. “Qué quede claro: el problema no es Adorni, aunque sea un espanto, es el modelo”, advierte Kicillof. No quiere sorpresas para después de las elecciones.

La conversación en curso tiene capas. Lo que ocurra en PBA es una. Convencidos de que su demanda de ruptura con Cristina no será satisfecha por Kicillof, sus interlocutores extra PJ cambiaron de foco: le expresaron su interés por la pelea bonaerense. “No se puede dejar la provincia a los libertarios, pero es difícil sumarnos si La Campora hegemoniza”, escuchó el Gobernador. Eventual nuevo foco de tensión para una relación que suma desencuentros. El próximo se dará en España: Kicillof y “Wado” De Pedro coincidirán en una cumbre progresista convocada por Pedro Sánchez, pero con prioridades diferentes. La delegación del Patria va a plantear la “proscripción” de CFK, el Gobernador a contraponer modelos con la derecha global.

Una presidencia en riesgo

La defenestración pública de Manuel Adorni amenaza con tener una deriva capital en el escenario bonaerense. Ocurre porque en ninguna hipótesis el jefe de Gabinete retiene la candidatura a jefe de Gobierno porteño que parecía un hecho hasta que subió a su esposa al fatídico vuelo a NYC. Patricia Bullrich puja por ese lugar, pero Karina Milei no está convencida. Por eso, ahora circula la versión de que Diego Santilli podría ser el elegido para esa batalla. El enroque tendría para la hermana del Presidente un incentivo adicional: liberar el escenario bonaerense para Sebastián Pareja, su elegido.

Pero antes de esa definición, Karina tal vez tenga que resolver otra cuestión, mucho más urgente: la difícil situación de Agustín Romo al frente del bloque de Diputados bonaerense. Delegado de Santiago Caputo, Romo es rechazado por la mayoría de su propio bloque, alineado con Pareja. Su situación, cuentan, es precaria. “No tiene capacidad de conducción, no ordena, es un influencer de redes y nada más”, es lo más leve que dicen de él en su propio espacio. Hay quien cree que su defenestración solo se demorará lo que se demore la definición de su futuro: en qué lugar del Estado nacional recalaría.