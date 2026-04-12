Maria Elena Gregorini viuda de Gomez Caviglia (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 11 de Abril de 2026 a los 90 años de edad. Sus hijas Maria Gabriela, Maria Veronica, Maria Amalia y Maria de las Mercedes Gomez Caviglia; sus hijos políticos Luis, Diego, Juan Pablo y Evaristo; sus nietos Carolina, Guadalupe, Dolores, Santiago, Ignacio, Tomas, Maximiliano, Magdalena, Catalina, Juan Pedro, Sekay y Bernardita, y demás deudos participan su fallecimiento.

Sus restos son velados en España 2942, Departamento «C», hasta las 19 horas de hoy. Serán inhumados en el Cementerio Municipal en día y horario a confirmar. Se ruega no enviar flores y destinar su importe al Hogar de Damas Vicentinas.

Nacida en Olavarría, era jubilada, pensionada y vecina del barrio San Vicente. El servicio se encuentra adherido a Coopelectric.