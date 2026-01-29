Adriano Maretto es el cuarto refuerzo de Estudiantes

El Club Atlético Estudiantes confirmó la incorporación de Adriano Maretto, quien se transforma en el cuarto refuerzo del plantel que afrontará la próxima edición de la Liga Federal de Básquet.

Base natural, con experiencia y capacidad de conducción, Maretto llega a Olavarría para sumar orden, liderazgo y protagonismo en el armado del equipo, además de aportar soluciones ofensivas en una competencia exigente.

Formación y primeros pasos

Nacido en la Ciudad de Buenos Aires, Adriano realizó su etapa formativa en River Plate y Obras Sanitarias, dos instituciones reconocidas por el desarrollo de jugadores. Luego se incorporó a Libertad de Sunchales, donde vivió una etapa clave en su carrera al formar parte del ascenso a la Liga Nacional, en un contexto de alta competencia.

Recorrido en la Liga Argentina y experiencia internacional

En su trayectoria profesional, Maretto pasó por la Liga Argentina, defendiendo las camisetas de Club del Progreso, Central Argentino Olímpico de Ceres, Ameghino de Villa María y Racing de Chivilcoy. En ese camino, se consolidó como un armador confiable, con temporadas destacadas y roles protagónicos en distintos equipos.

Además, en los últimos años sumó experiencia en el exterior, con un paso por Italia en Roseto Basket, una etapa que le permitió ampliar su bagaje táctico y regresar al país con mayor madurez deportiva.

Un apellido con historia en el básquet

El apellido Maretto tiene un fuerte vínculo con el básquet argentino. Adriano es hijo de Javier “El Gringo” Maretto, figura histórica de Ferro Carril Oeste y multicampeón de la Liga Nacional en la década del 80. Con ese legado, Adriano llega al Bata con una marcada impronta competitiva y perfil de liderazgo.

Estudiantes integra la Zona A de la Conferencia Sudoeste

Por otra parte, se informó que la Liga Federal dio a conocer las conferencias para la temporada y Estudiantes integrará la Zona A de la Conferencia Sudoeste, junto a All Boys de Santa Rosa, Ferro e Independiente de General Pico, Racing de Olavarría e Independiente de Tandil.

Resta que se confirme el fixture y la forma de disputa por parte del ente organizador.

Desde la institución celebraron su llegada y le dieron la bienvenida al jugador, con expectativas de que su experiencia y conducción sean un aporte clave para el equipo en el certamen nacional.