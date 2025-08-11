Con un encuentro de «históricos» el club Ferro comenzó a festejar los 111 años

Fotos: Verónica Vivas – Fotografía Verito

Este domingo, en el marco de un excelente clima, históricos del club Ferro pusieron en marcha los festejos por el 111 aniversario del club emplazado sobre la avenida Pringles.

Como no podía ser de otra manera, además de las formalidades, muchos de los históricos se calzaron la remera y disputaron un partido que tuvo de todo.

Uno de los que se animó a tirar «magia» fue el intendente municipal, Maximiliano Wesner reconocido hincha de Ferro.