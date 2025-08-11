Con un encuentro de «históricos» el club Ferro comenzó a festejar los 111 años

Deportes
Por En Linea Noticias 0

Fotos: Verónica Vivas – Fotografía Verito

Este domingo, en el marco de un excelente clima, históricos del club Ferro pusieron en marcha los festejos por el 111 aniversario del club emplazado sobre la avenida Pringles.

Como no podía ser de otra manera, además de las formalidades, muchos de los históricos se calzaron la remera y disputaron un partido que tuvo de todo.

Uno de los que se animó a tirar «magia» fue el intendente municipal, Maximiliano Wesner reconocido hincha de Ferro.

Podría interesarte Más del autor
Deja una respuesta

Su dirección de correo electrónico no será publicada.

error: Content is protected !!