El taekwondo de Olavarría brilló en el torneo Arena Champion de Buenos Aires

Una destacada actuación tuvo la delegación de Olavarría en el torneo Arena Champion que se llevó a cabo el pasado domingo 28 en las instalaciones del Microestadio San José Maristas de Morón, en Buenos Aires.

El evento reunió a más de 500 competidores de diversas provincias del país. Fue organizado por el maestro Juan Lasso, fiscalizado por el gran maestro Armando Villegas y contó con la presencia del director de la Federación de Taekwondo de la República Argentina (FETRA), gran master Omar Merodio.

La delegación de la ciudad, dirigida por el maestro Andrés Carosella, regresó con un importante número de medallas tras la jornada. El equipo de coach que asistió a los competidores estuvo integrado por Macarena Carosella, Enrique Oliva, Matías Moretti y el propio Andrés Carosella.

Los olavarrienses que subieron al podio

Los competidores locales obtuvieron los siguientes resultados en sus respectivas categorías:

Macarena Carosella (cinturón negro femenino juvenil 16 – 17 años): 1º puesto en lucha.

David Lete (amarillo – verde adulto masculino): 1º puesto en lucha.

Agostina Pérez (amarillo – verde juvenil femenino): 1º puesto en lucha.

Francesco Inostroza (blanco – punta amarilla 10 – 11 años): 1º puesto en lucha y 2º en forma.

Eloy González (blanco – punta amarilla 8 – 9 años): 1º puesto en lucha y 3º en forma.

Luciano Chiarenza (azul – rojo juvenil masculino 16 – 17 años): 2º puesto en lucha.

Bruno Romanelli (azul – rojo juvenil 14 – 15 años): 2º puesto en lucha.

José Vivas (azul – rojo señor masculino): 2º puesto en forma.

Trinidad Espaldet (amarillo – verde juvenil femenino): 2º puesto en lucha.

Donato Torres (amarillo – verde 10 – 11 años): 3º puesto en lucha.

Dante Esquivel (categoría hasta 7 años circuito): Medalla al mérito y destreza.

Además, se destacó la buena actuación de Enrique Oliva, Alexis Pedersen, Natalia Roldán y Valentín Oliva.

(En Línea Noticias)