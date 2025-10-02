Fuerte choque entre una moto y una camioneta en Olavarría: trasladan a una joven al Hospital Municipal
Una joven fue trasladada al Hospital Municipal Dr. Héctor Cura de Olavarría luego de un violento choque ocurrido en el microcentro de la ciudad en la tarde de este jueves.
El siniestro se produjo en la esquina de Lavalle y Coronel Suárez, una intersección neurálgica para el acceso al microcentro. En el lugar impactaron una motocicleta de 110 centímetros cúbicos y una camioneta.
La moto era conducida por un joven, a quien acompañaba una mujer. El otro vehículo, una camioneta, era manejado por un hombre.
A raíz del impacto, la acompañante de la motocicleta fue asistida en el lugar y luego trasladada al Hospital Municipal por una ambulancia de Especialidades Médicas Olavarría (EMO) con algunos golpes. Según las primeras informaciones, las heridas no revisten gravedad.
Debido al operativo de asistencia y pericias, la circulación vehicular en la zona es lenta y limitada, afectando uno de los principales accesos al microcentro de Olavarría.
(En Línea Noticias)