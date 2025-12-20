Estudiantes concretó una obra clave en el parquet del Maxigimnasio

El Club Atlético Estudiantes continúa avanzando en obras de infraestructura, en este caso con la puesta en valor del parquet del Maxigimnasio, un espacio central para el desarrollo del básquet y de múltiples actividades deportivas e institucionales.

Los trabajos fueron realizados por la empresa GenSport de Bahía Blanca y demandaron aproximadamente 15 días de labor, durante los cuales se llevó adelante la reparación de sectores afectados del piso, el reclavado y fijación de tablas sueltas, y el pulido integral de la superficie, llevándola nuevamente a madera natural. Posteriormente se efectuó el plastificado completo, con una mano de sellador y tres manos de laca poliuretánica, incluyendo el repintado de las líneas de juego según el esquema existente, dejando el campo en óptimas condiciones para la práctica deportiva.

Un párrafo especial merece el enorme esfuerzo de la Subcomisión de Básquet, que a través de fondos propios y de la organización de un bono contribución, cuyo sorteo se realizará el próximo 29 de diciembre, logró afrontar el costo de una obra que rondó los 18 millones de pesos. Dicho monto incluyó además la mejora de las jirafas y el recambio total de los aros, que fueron reemplazados por nuevos, jerarquizando aún más el espacio de juego.

Este tipo de acciones reflejan el compromiso y el trabajo conjunto de dirigentes, subcomisiones y colaboradores, permitiendo que el Club siga creciendo. Estudiantes avanza en obras necesarias y muy valiosas en el contexto actual, reafirmando su objetivo de mejorar permanentemente sus instalaciones para el beneficio de los deportistas y de toda la comunidad albinegra.