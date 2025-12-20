Internaron a Cristina Fernández

La salida de San José 1111 contó con autorización judicial.

La ex presidenta Cristina Kirchner fue trasladada al Sanatorio Otamendi para una evaluación médica más exhaustiva, tras presentar una dolencia abdominal.

El traslado se realizó con la debida autorización judicial, luego de que un equipo médico concurriera a su domicilio y, tras una evaluación de rigor, determinara que era necesario su traslado al mencionado sanatorio para estudios complementarios.

Cualquier novedad sobre su estado de salud será comunicada a través de partes médicos emitidos por el Sanatorio Otamendi.

El traslado se realizó tras una autorización judicial a ese centro de salud, donde la ex presidenta fue atendida en su última intervención quirúrgica.

Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria en el departamento ubicado en la calle San José 1111, de la Ciudad de Buenos Aires.

En ese domicilio está alojada desde junio de este año, cuando fue confirmada su condena a seis años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos en el marco de la causa conocida como “Vialidad”.