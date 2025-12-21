Edicto: Citacion de herederos o sucesores

POR DOS DÍAS. El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 1 con sede en Olavarría, Secretaría Unica del Departamento Judicial de Azul, cita y emplaza por DIEZ DÍAS, a SUCESORES DE ANIBAL HERIBERTO PAGGI -y a quiénes se consideren con derechos sobre el rodado Dominio: B0685127, Repatentado bajo Dominio: PRC415, Marca: CHEVROLET, Tipo: PICK-UP, Modelo: C-10, Modelo Año: 1972, Marca Motor: CHEVROLET, Número Motor: A231-59376, Marca Chasis: CHEVROLET, Número Chasis: F027583 objeto del proceso caratulado «NEGRETE LUIS MARIA C/ MOHORADE EMILIO ADRIAN S/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA BREVE», Expte OL-3001-2025 para que tomen intervención en autos y hagan valer los derechos que estimen corresponder bajo apercibimiento de nombrárseles un DEFENSOR DE AUSENTES. Olavarría

