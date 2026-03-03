Estudiantes presentó el plantel para la Liga Federal
El Club Atlético Estudiantes realizó la presentación oficial de su equipo para la temporada 2026 de la Liga Federal de Básquet. El evento tuvo lugar en el predio de Arcos y contó con la presencia de autoridades de la institución, encabezadas por el presidente Juan Emilio Inçaurgarat, la vicepresidenta primera Flavia Rivera y el presidente de la Subcomisión de Básquet, Emilio González. Además, participó de la jornada el gerente del complejo, Diego Mustafá.
Durante el acto, Inçaurgarat destacó el regreso de la disciplina a los primeros planos tras un proceso de reestructuración. Por su parte, Emilio González se refirió al desafío que implica la organización de este torneo en el inicio del año y resaltó el trabajo del grupo de personas que integra la subcomisión.
El director técnico Mariano Iglesias explicó que el proyecto busca generar sentido de pertenencia, integrando a jugadores formados en el club con refuerzos de jerarquía. En cuanto a lo deportivo, el entrenador manifestó que el equipo se encuentra en buenas condiciones y que el objetivo inicial es buscar la clasificación directa o la ventaja de localía en la siguiente fase.
El plantel cuenta con el regreso de Santiago Arese y la presencia de Federico Marín, quien destacó la importancia del apoyo externo para sostener la competencia y manifestó su compromiso con el crecimiento del básquet del club. También integran el equipo jugadores como Franco Piccinelli, Mateo Framiñan y Adriano Maretto.
El debut de Estudiantes en el certamen será este viernes a las 21:15 en el Maxigimnasio del Parque Carlos Guerrero, donde recibirá a Racing en una nueva edición del clásico de la ciudad.
