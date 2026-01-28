Estudiantes sumó a Ignacio “Nacho” Murias como tercer refuerzo para la Liga Federal

Foto y prensa: Club Estudiantes

El Club Atlético Estudiantes informó de manera oficial la incorporación de Ignacio “Nacho” Murias, quien se convirtió en el tercer refuerzo del plantel que afrontará la próxima Liga Federal de Básquet.

Murias llega proveniente del Club Ceriva de General Acha, La Pampa, donde disputó el último Pre-Federal y fue uno de los jugadores más destacados de la competencia. Con 20 años, el escolta se ubicó como el tercer máximo anotador de la liga pampeana, con un rendimiento regular y protagonismo ofensivo.

El nuevo jugador albinegro se desempeña como escolta, mide 1,86 metros y se caracteriza por su eficacia y capacidad goleadora, cualidades que buscará aportar en una competencia exigente como la Liga Federal.

En Estudiantes ocupará una de las fichas juveniles y se sumará a Mateo Framiñan y Franco Piccinelli, en un plantel que combina juventud, proyección y talento.

Desde la institución también indicaron que la subcomisión continúa trabajando en el armado del equipo y en completar el presupuesto necesario para afrontar la competencia. Una vez cerrado el plantel y el cuerpo técnico, comenzarán los entrenamientos en el renovado Maxigimnasio, de cara a una nueva temporada nacional.

Por último, desde el Club Atlético Estudiantes le dieron la bienvenida a “Nacho” Murias y le desearon el mayor de los éxitos en esta nueva etapa.