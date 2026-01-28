Paseo guiado “Monumentos, parques y puentes”: este jueves habrá una caminata gratuita en Olavarría

El Municipio de Olavarría, a través de la Coordinación de Turismo, recordó que este jueves 29 de enero se realizará una nueva edición del paseo guiado “Monumentos, parques y puentes”, una propuesta gratuita enmarcada en el programa “Olavarría en verano”.

La actividad consiste en una caminata guiada pensada para que vecinos, vecinas y visitantes puedan conocer más sobre el patrimonio histórico, cultural y geográfico de la ciudad, mediante un recorrido por hitos representativos y el entorno natural local.

En esta oportunidad, el itinerario estará centrado en parques, monumentos y puentes, con un trayecto total de 2,5 kilómetros, una duración aproximada de 2 horas y nivel de dificultad bajo, por lo que se trata de una salida familiar.

La jornada comenzará a las 19:00, con punto de partida desde el Monumento a San Martín, ubicado en Brown y Vélez Sarsfield, en Plaza Aguado.

Quienes deseen participar podrán inscribirse a través del formulario online al que se accede desde el enlace difundido por el Municipio.

Desde la organización indicaron que no se requiere experiencia previa y que la propuesta es abierta a toda la comunidad. También podrán participar niños y niñas a partir de los 8 años, siempre acompañados por un adulto responsable.

información útil

Aquellas personas que deseen sumarse al grupo de WhatsApp para enterarse de todas las novedades deberán ingresar al link informado por el Municipio.

oficina de turismo de Olavarría

La Oficina de Turismo de Olavarría se encuentra ubicada en el Centro Cultural “San José” (Riobamba 2949). Atiende los días hábiles de lunes a viernes de 7 a 13, y sábados, domingos y feriados de 18 a 21.

WhatsApp: 2284 15 69-5796.

Correo: [email protected].