Video: Incidentes en los cuartos de final del torneo comercial de básquet en Pueblo Nuevo

Un episodio de violencia se registró anoche durante un encuentro por los cuartos de final del torneo comercial de básquet, disputado en el gimnasio del club Pueblo Nuevo. El incidente se originó tras el insulto de un hombre desde la tribuna hacia un jugador que se encontraba en cancha.

Ante esta situación, una mujer presente en el lugar reaccionó ante el agravio, momento en el cual el hombre la agredió con un golpe de puño que la dejó tendida en el suelo. El hecho quedó registrado en filmaciones realizadas por testigos con sus teléfonos celulares.

Si bien los jugadores intervinieron para separar a los involucrados, no se registraron incidentes dentro del campo de juego entre los deportistas. Una vez controlada la situación y tras la intervención policial, el partido continuó con normalidad.

Los implicados se dirigieron a la Comisaría Primera para radicar las denuncias pertinentes. Por el momento, no se ha brindado información oficial sobre el estado de la mujer agredida. (En Línea Noticias)