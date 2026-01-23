Estudiantes sumó a Rodrigo Garro como segundo refuerzo para la temporada 2026

Con información de Prensa Estudiantes – Foto: Prensa Estudiantes

El Club Atlético Estudiantes confirmó la incorporación de Rodrigo Garro, quien se transforma en el segundo refuerzo del plantel de Primera División de cara a la temporada 2026.

“El Club Atlético Estudiantes anuncia la incorporación de Rodrigo Garro, quien se convierte en el segundo refuerzo del plantel de Primera División de cara a la temporada 2026”, señalaron desde la institución albinegra.

Garro se desempeña como volante ofensivo y llega proveniente de El Fortín, club en el que logró continuidad tras distintos préstamos. Además, registra pasos por Espigas y Ferro, un recorrido que le permitió sumar experiencia y rodaje en el fútbol local y regional, destacándose por su capacidad para generar juego y aportar presencia en el sector ofensivo.

La llegada del mediocampista se inscribe en el proceso de armado del plantel que encabeza el director técnico Mauricio Peralta, junto a su asistente Nicola Orsatti, con el objetivo de consolidar un equipo competitivo, equilibrado y con mayores variantes ofensivas para afrontar la temporada 2026.

El jugador ya se encuentra a disposición del cuerpo técnico y se integró al grupo que transita la pretemporada, iniciando formalmente su etapa de trabajo con el plantel albinegro.

Desde la entidad remarcaron el acompañamiento institucional al nuevo refuerzo: “Le damos la bienvenida a Rodrigo Garro y le deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva etapa, confiando en que su aporte será importante para los objetivos deportivos del Bata”.

