Franco Colapinto quedó eliminado Q1 y largará desde el puesto 16 en el Gran Premio de Países Bajos

(NA) — El piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto, quedó hoy eliminado de la primera clasificación del Gran Premio de Países Bajos y largará desde el puesto 16 de la carrera principal del domingo.

Tras sus irregulares presentaciones en lo que fueron las prácticas libres, el oriundo de Pilar no pudo repuntar en esta clasificación y terminó en el puesto 18, por encima del alemán Nicolas Hulkenberg de Kick, el francés Esteban Ocon y Oliver Bearman, ambos de Haas, y el británico Lance Stroll de Aston Martin que abandonó antes del final.

El joven piloto argentino cerró su última vuelta con un agónico puesto 15 que lo colocaba en la próxima sesión pero el japonés de Red Bull, Yuki Tsunoda, fue más rápido, lo superó y relegó al pilarense al decimosexto lugar.

