Juan Cruz Areco se suma a Estudiantes y refuerza el mediocampo albinegro

Foto: Prensa Club Estudiantes

Juan Cruz Areco es nuevo refuerzo de Estudiantes y se suma al plantel de Primera División para la temporada en curso. El mediocampista llega al club albinegro luego de un destacado paso por Embajadores, donde fue una de las piezas clave del equipo en los últimos años.

Joven y con buen recorrido en el fútbol local, Areco se incorpora para reforzar el mediocampo del conjunto que dirige Mauricio Peralta, un sector que ya aparece como uno de los puntos fuertes del equipo. Su llegada apunta a sumar dinámica, buen manejo de pelota y variantes en una zona central del juego.

El futbolista estará a disposición del cuerpo técnico desde este viernes, cuando continúe la pretemporada que comenzó este jueves.

Tras confirmarse su incorporación, Areco expresó su satisfacción por concretar su llegada a Estudiantes. Reconoció que desde hace varios años existían charlas y la posibilidad de sumarse al club, algo que por distintas razones no se había dado hasta ahora. Señaló que sus expectativas son altas y que llega con la intención de competir al nivel que Estudiantes viene mostrando en las últimas temporadas, además de integrarse rápidamente al grupo.

También destacó las buenas referencias que recibió sobre el plantel y el clima humano del club, y manifestó su entusiasmo por comenzar a entrenar y encarar el nuevo año futbolístico. En ese marco, mencionó con naturalidad su vínculo familiar con dirigentes de la institución, aclarando que siempre fue desde un lugar cercano y afectuoso, sin que eso condicione su compromiso profesional.

De esta manera, Estudiantes suma una incorporación que buscará ganarse un lugar en el equipo y aportar desde el mediocampo en una temporada que ya comenzó a tomar forma.